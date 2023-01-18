СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 68.66
eur 74.26
Тема дняВсе симптомы «кракена» в одной картинке
Китай близко: отвечаем на популярные вопросы про открытие границ
Карточки

Китай близко: отвечаем на популярные вопросы про открытие границ

Когда пустят туристов и нужен ли ПЦР-тест

143

Есть надежда, что Китай уже совсем скоро начнет принимать туристов из России

Поделиться

Впервые за три года с начала пандемии Китай открыл границы. Эта новость радовала россиян, но ровно до того момента, пока не стало известно, что поехать туда смогут далеко не все, в частности, для туристов пока ничего не поменялось. Наши коллеги из «Чита.Ру» собрали в карточки всё, что уже известно об открытии границ, и о том, когда жителям России будет доступен отдых в Поднебесной.

1

Кто уже сейчас может поехать в Китай?

С 8 января поездки из России в КНР возможны только при наличии действующей визы и в рамках делового сотрудничества.

В конце 2022 года Китай официально объявил, что с начала января он оптимизирует политику и меры иммиграционного управления. В частности, Китай возобновит выдачу обычных виз и видов на жительство для иностранцев, а также освободит от туристических виз краткосрочных путешественников. Китай продолжит оптимизировать условия для иностранцев, возвращающихся в Китай для возобновления работы, бизнеса, учебы, посещения семьи и воссоединения, и предоставит соответствующие визовые возможности.

Поделиться

2

Что понадобится для въезда?

Китай теперь не будет проводить тесты и централизованный карантин для всех прибывающих. Путешественникам, прибывающим в страну, больше не нужно будет запрашивать код здоровья в посольствах или консульствах.

Однако, в соответствии с требованиями «Уведомления о временных мерах по обмену китайским и иностранным персоналом», все прибывающие на территорию Китая должны будут пройти ПЦР-тест за 48 часов до въезда. Те, у кого получен отрицательный результат, могут прибыть в страну без предварительного обращения за кодом здоровья в китайские загранучреждения, внести такой результат во въездную таможенную декларацию и пройти все обычные въездные процедуры.

Поделиться

3

Когда Китай могут открыть для туристов?

Global Times в середине декабря сообщил со ссылкой на неофициальную информацию от китайских туроператоров, что существенные профилактические ограничения на въезд российских туристов в Маньчжурию могут быть сняты после китайского Нового года. Официально праздновать его наступление планируется с 22 января по 5 февраля.

Источник в органах власти Забайкальского края сообщил, что официальных уведомлений на этот счет от китайских властей пока нет. Туристические компании, которые до закрытия Маньчжурии участвовали в организации туристических поездок, находятся в контакте со своими китайскими партнерами.

Директор по туризму читинского турагентства «Надежда» Альбина Колток подтвердила корреспонденту «Чита.Ру», что, по словам ее китайских партнеров, в начале февраля ожидается снятие ограничений на въезд в Маньчжурию российских граждан, оговорившись, правда, что это неофициальная информация.

Кроме того, есть Маньчжурская свободная экономическая зона взаимной торговли и туризма, известная как торговая зона. Она функционировала с 2016 года, и для въезда туда, кроме действительного загранпаспорта, ничего не надо было. Открыть ее могут представители Китая.

Поделиться

4

А что с коронавирусом в Китае?

В Китае после начала отмены политики «нулевой терпимости» с 8 декабря по 12 января от коронавируса умерли 59 938 человек, об этом сообщает Global Times со ссылкой на представителя Национальной комиссии здравоохранения (NHC) Цзяо Яхуи. По данным NHC, смерть 5,5 тысячи умерших пациентов была вызвана дыхательной недостаточностью, остальные умерли от сочетания коронавируса с другими заболеваниями. Средний возраст погибших — 80,3 года, девять из десяти скончавшихся были старше 65 лет.

Поделиться

По теме

КНРКитайВизыТурфирмыКоронавирусОткрытие границГенконсульство КНР
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter