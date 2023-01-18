Китай близко: отвечаем на популярные вопросы про открытие границ

Global Times в середине декабря сообщил со ссылкой на неофициальную информацию от китайских туроператоров, что существенные профилактические ограничения на въезд российских туристов в Маньчжурию могут быть сняты после китайского Нового года. Официально праздновать его наступление планируется с 22 января по 5 февраля .

Источник в органах власти Забайкальского края сообщил, что официальных уведомлений на этот счет от китайских властей пока нет. Туристические компании, которые до закрытия Маньчжурии участвовали в организации туристических поездок, находятся в контакте со своими китайскими партнерами.



Директор по туризму читинского турагентства «Надежда» Альбина Колток подтвердила корреспонденту «Чита.Ру», что, по словам ее китайских партнеров, в начале февраля ожидается снятие ограничений на въезд в Маньчжурию российских граждан, оговорившись, правда, что это неофициальная информация.



Кроме того, есть Маньчжурская свободная экономическая зона взаимной торговли и туризма, известная как торговая зона. Она функционировала с 2016 года, и для въезда туда, кроме действительного загранпаспорта, ничего не надо было. Открыть ее могут представители Китая.

