Китай близко: отвечаем на популярные вопросы про открытие границ

1
Кто уже сейчас может поехать в Китай?
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В конце 2022 года Китай официально объявил, что с начала января он оптимизирует политику и меры иммиграционного управления. В частности, Китай возобновит выдачу обычных виз и видов на жительство для иностранцев, а также освободит от туристических виз краткосрочных путешественников. Китай продолжит оптимизировать условия для иностранцев, возвращающихся в Китай для возобновления работы, бизнеса, учебы, посещения семьи и воссоединения, и предоставит соответствующие визовые возможности.
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2
Что понадобится для въезда?
Китай теперь не будет проводить тесты и централизованный карантин для всех прибывающих. Путешественникам, прибывающим в страну, больше не нужно будет запрашивать код здоровья в посольствах или консульствах.
Однако, в соответствии с требованиями «Уведомления о временных мерах по обмену китайским и иностранным персоналом», все прибывающие на территорию Китая должны будут пройти ПЦР-тест за 48 часов до въезда. Те, у кого получен отрицательный результат, могут прибыть в страну без предварительного обращения за кодом здоровья в китайские загранучреждения, внести такой результат во въездную таможенную декларацию и пройти все обычные въездные процедуры.
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3
Когда Китай могут открыть для туристов?
Global Times в середине декабря сообщил со ссылкой на неофициальную информацию от китайских туроператоров, что существенные профилактические ограничения на въезд российских туристов в Маньчжурию могут быть сняты после китайского Нового года. Официально праздновать его наступление планируется с
Источник в органах власти Забайкальского края сообщил, что официальных уведомлений на этот счет от китайских властей пока нет. Туристические компании, которые до закрытия Маньчжурии участвовали в организации туристических поездок, находятся в контакте со своими китайскими партнерами.
Директор по туризму читинского турагентства «Надежда» Альбина Колток подтвердила корреспонденту «Чита.Ру», что, по словам ее китайских партнеров, в начале февраля ожидается снятие ограничений на въезд в Маньчжурию российских граждан, оговорившись, правда, что это неофициальная информация.
Кроме того, есть Маньчжурская свободная экономическая зона взаимной торговли и туризма, известная как торговая зона. Она функционировала с 2016 года, и для въезда туда, кроме действительного загранпаспорта, ничего не надо было. Открыть ее могут представители Китая.
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4
А что с коронавирусом в Китае?
В Китае после начала отмены политики «нулевой терпимости» с
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