Убить отца и дочь удалось только со второй попытки. Киллер, судимый за двойное убийство, погиб в спецоперации в составе ЧВК

«Узнали из новостей, что он совершил преступление»

Александру Смердову было 33 года, когда он погиб в ходе специальной военной операции на Украине. В администрации Новопичуговского сельсовета НГС назвали точную дату смерти — 13 декабря 2022 года. С датой отправки в зону СВО сложнее — Александр отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда его и «сагитировали».



— 10 января его похоронили. Не было торжественных похорон. Ой, как вам сказать, — пытается подобрать слова сотрудница администрации сельсовета. — Он призывался… Как правильно сказать-то? ЧВК. Да, ЧВК «Вагнер». Он родился в селе Новопичугово, учился тут, проживал. Потом его забрали в армию, потом он остался по контракту. Ну а там у него так получилось, в общем, посадили его. За убийство. А потом, вроде как, ну набирали, агитировали в тюрьме, он и пошел.

