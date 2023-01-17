Убить отца и дочь удалось только со второй попытки. Киллер, судимый за двойное убийство, погиб в спецоперации в составе ЧВК

В начале января в селе Новопичугово Ордынского района прошли похороны погибшего в спецоперации Александра Смердова. Как рассказывают жители села, всё было тихо и без почестей — погибший мужчина отправился на СВО в составе ЧВК «Вагнер» прямо из исправительного учреждения. Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказывает, за что Александр Смердов получил 22 года строгого режима и как был связан с бандой подмосковных киллеров.
«Узнали из новостей, что он совершил преступление»
Александру Смердову было 33 года, когда он погиб в ходе специальной военной операции на Украине. В администрации Новопичуговского сельсовета НГС назвали точную дату смерти — 13 декабря 2022 года. С датой отправки в зону СВО сложнее — Александр отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда его и «сагитировали».
— 10 января его похоронили. Не было торжественных похорон. Ой, как вам сказать, — пытается подобрать слова сотрудница администрации сельсовета. — Он призывался… Как правильно сказать-то? ЧВК. Да, ЧВК «Вагнер». Он родился в селе Новопичугово, учился тут, проживал. Потом его забрали в армию, потом он остался по контракту. Ну а там у него так получилось, в общем, посадили его. За убийство. А потом, вроде как, ну набирали, агитировали в тюрьме, он и пошел.
В сельсовете не знают обстоятельств дела, по которому Александра Смердова осудили, и теряются в догадках, кто еще в селе может об этом знать. Не считая родителей — они по-прежнему проживают в Новопичугово.
Сведений о том, что Александр Смердов был бойцом ЧВК, нет и в сообщении, опубликованном в официальной группе Ордынского района во «ВКонтакте».
— Родственники погибшего выражают благодарность главе Ордынского района Олегу Орлу за участие в похоронах, неравнодушие, отзывчивое и внимательное отношение к семье погибшего в период тяжелой утраты, — говорится в этом сообщении.
Под постом десятки сообщений с соболезнованиями, благодарностями главе района, что тот приехал на похороны в отличие от сотрудников военкомата, «которые отказались», и фразами «Александр — герой».
Корреспондент НГС пытался расспросить об Александре его родственников, но те прочитали сообщения и не ответили.
О погибшем бойце ЧВК более подробно нам рассказал глава Новопичуговского сельсовета Сергей Игашев:
— Мне не много известно, но кое-что знаю. Он призван был на срочную службу, попал в Подмосковье. Жил там же, в Подмосковье. Потом остался на сверхсрочную службу. Потом случилась эта трагедия — мы узнали из новостей, что он совершил преступление. Заказное двойное убийство. То ли 22 года ему дали, то ли 24. Семья у него, конечно, пьющая. Сам-то пацан был неплохой, учился неплохо, несмотря на то, что родители не помогали.
«Безразличие к чужой жизни»
Имя Александра Смердова фигурирует в приговоре Московского областного суда по делу «банды подмосковных киллеров». Так группу совершавших убийства, разбои, грабежи и нападения окрестили СМИ.
— В Московской области осудили участников банды, совершивших разбойные нападения на территории региона. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в бандитизме, убийстве, покушении на убийство, организации убийства, подстрекательстве и пособничестве в убийстве, пособничестве в покушении на убийство, разбое, покушении на грабеж и незаконном обороте оружия, — писала «Лента» в 2017 году.
Согласно приговору от 23 октября 2017 года, опубликованному в картотеке дел Московского областного суда, суд с участием присяжных заседателей признал Александра Смердова виновным в убийстве двух лиц по найму и хранении оружия. Его осудили на 22 года лишения свободы с отбыванием первых 12 лет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев.
Само убийство произошло в 2012 году. Александр Смердов выпустил несколько пуль из пистолета ТТ в Светлану Веселову и ее отца Евгения Чеснокова на стоянке возле магазина в Балашихе. За свои услуги он получил 200 тысяч рублей.
Погибшая женщина была супругой одного из клиентов банды — Артема Мамотько, бывшего сотрудника правоохранительных органов, который решил избавиться от супруги, чтобы завладеть квартирой. Отца Светланы Веселовой Артем Мамотько «заказал», поскольку тот был потенциальным наследником.
Убить отца и дочь удалось только со второй попытки, когда к делу подключился Александр Смердов. До этого участники банды пытались справиться своими силами, но после первого выстрела у них заклинило пистолет — Светлана Веселова и Евгений Чесноков выжили, хотя последний получил ранение.
В приговоре суда есть упоминание о том, что Александр Смердов признал свою вину, дал чистосердечное признание, а его показания помогли в деле раскрытия всех преступлений банды киллеров.
— Смердов совершил убийство за вознаграждение двоих лиц, в том числе женщины и лица, который после ранения не мог оказать ему достойное сопротивление, — говорится в приговоре.
— Все они неоднократно нарушали режим содержания в следственном изоляторе, за что получали взыскания от администрации учреждения. Все эти обстоятельства свидетельствуют об особой опасности Лазарева, Мамотько (осужденные по делу киллеров. — Прим. ред.) и Смердова для общества, что позволяет суду назначить им отбывание части наказания в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, — описано в приговоре.
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Александр Смердов неоднократно подавал ходатайства о переводе из тюрьмы в колонию строгого режима, но получал отказы. В Сети можно найти апелляционную жалобу сибиряка, которую тот подавал в 2019 году — тоже безуспешно.
— За весь период отбывания наказания поощрений не имеет, два раза привлекался к дисциплинарной ответственности в виде выговора, в настоящее время взыскания погашены, вину в совершенном преступлении признает, в содеянном раскаивается, поддерживает связь с родственниками, на беседы воспитательного характера реагирует положительно, состоит на профилактическом учете как склонный к совершению суицида и членовредительству, — говорится в документе в базе судебных и нормативных актов Sudact.ru — Суд апелляционной инстанции находит решение суда законным, обоснованным и мотивированным, считая заявленное Смердовым А. Н. ходатайство преждевременным, поскольку из представленного материала не прослеживается устойчивое законопослушное поведение осуждённого на протяжении определенного периода времени, подтверждающее его стремление к исправлению.
Что такое ЧВК и как забирают на спецоперацию, мы рассказывали в этом видео.
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