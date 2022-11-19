Что такое «Вагнер» и как забирают заключенных на спецоперацию — смотрите в одном видео

В начале ноября в мужских колониях разных городов страны отключили связь и запретили свидания с родственниками. Так же произошло и в тогучинской колонии № 14 Новосибирской области — 3 ноября родственники заключенных собрались у ворот исправительного заведения, чтобы узнать, что с их близкими. Они уже подозревали, что там представители ЧВК «Вагнер», которые вербуют заключенных для отправки на спецоперацию.

