Что такое «Вагнер» и как забирают заключенных на спецоперацию — смотрите в одном видео

В начале ноября в мужских колониях разных городов страны отключили связь и запретили свидания с родственниками. Так же произошло и в тогучинской колонии № 14 Новосибирской области — 3 ноября родственники заключенных собрались у ворот исправительного заведения, чтобы узнать, что с их близкими. Они уже подозревали, что там представители ЧВК «Вагнер», которые вербуют заключенных для отправки на спецоперацию.
В этом видео мы рассказываем про ЧВК «Вагнер» и его руководителя — бизнесмена и «повара Путина» Евгения Пригожина. Вместе с родственниками к стенам новосибирской колонии приехали журналисты НГС. Что происходило внутри колонии, нам рассказал бывший заключенный Юрий Лучников, который в тот день вышел на свободу после 20 лет заключения. Подробности смотрите в видео и читайте в репортаже Ильи Калинина.