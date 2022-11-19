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Спецоперация на УкраинеПодробности

Что такое «Вагнер» и как забирают заключенных на спецоперацию — смотрите в одном видео

В колониях отключают связь и не отвечают на вопросы родственников

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В начале ноября в мужских колониях разных городов страны отключили связь и запретили свидания с родственниками. Так же произошло и в тогучинской колонии № 14 Новосибирской области — 3 ноября родственники заключенных собрались у ворот исправительного заведения, чтобы узнать, что с их близкими. Они уже подозревали, что там представители ЧВК «Вагнер», которые вербуют заключенных для отправки на спецоперацию.

В этом видео мы рассказываем про ЧВК «Вагнер» и его руководителя — бизнесмена и «повара Путина» Евгения Пригожина. Вместе с родственниками к стенам новосибирской колонии приехали журналисты НГС. Что происходило внутри колонии, нам рассказал бывший заключенный Юрий Лучников, который в тот день вышел на свободу после 20 лет заключения. Подробности смотрите в видео и читайте в репортаже Ильи Калинина.

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