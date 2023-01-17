Чиновникам запретили отдыхать за границей? Что говорят в Кремле

В начале января 2023 года широкое обсуждение вызвали заграничные поездки региональных депутатов. Например, курский депутат Максим Васильев опубликовал у себя в соцсетях видео, где наливал в стакан пиво и поздравлял всех с Новым годом на фоне мексиканских пейзажей. А депутат вологодского парламента Денис Долженко опубликовал фото на фоне высоток в Дубае.

