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Чиновникам запретили отдыхать за границей? Что говорят в Кремле

Ранее СМИ рассказывали, что региональным чиновникам неофициально запретили заграничный отпуск

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СМИ рассказывают, что местные власти настоятельно рекомендуют чиновникам и депутатам воздержаться от заграничного отдыха

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российским чиновникам запрещают отдыхать за границей. По его словам, заграничный отпуск для чиновников — это вопрос этики, «аппаратных ограничений здесь нет».

— В данном случае никаких аппаратных ограничений нет. Это, скорее всего, этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение, — объяснил Песков. — Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально. Тем более в нынешней ситуации.

Ранее о том, что российским чиновникам запрещают отдыхать за границей, писал «Коммерсант». По данным издания, официального запрета на выезд за рубеж нет, но местные власти настоятельно рекомендуют чиновникам и депутатам воздержаться от заграничного отдыха. Соответствующие рекомендации дали власти Вологодской, Ульяновской, Тамбовской, Брянской областей и республик Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии.

Глава фракции «Единая Россия» в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник отметил, что вопрос о выезде за рубеж — «личное дело каждого», и рассказал, что в партии нет запрета на зарубежные поездки, но «нужно себя вести прилично и отдавать отчет в собственных действиях».

— Аморально выкладывать это в публичное пространство и кичиться своим отпуском, возможностями, — подчеркнул Крупник.

В начале января 2023 года широкое обсуждение вызвали заграничные поездки региональных депутатов. Например, курский депутат Максим Васильев опубликовал у себя в соцсетях видео, где наливал в стакан пиво и поздравлял всех с Новым годом на фоне мексиканских пейзажей. А депутат вологодского парламента Денис Долженко опубликовал фото на фоне высоток в Дубае.

В результате Васильеву досталось от курского губернатора Романа Старовойта — он заявил, что «очень зол» из-за поведения депутата. А Долженко раскритиковал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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