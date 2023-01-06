Новосибирск в мировых СМИ за год: циничный депутат, выпускница НГУ, дом 108 кошек и свинские новости

Свинские новости

Задержание руководителя Кудряшевского свинокомплекса заинтересовало профильное издание под названием Pig Process («Свиной процесс»), редакция которого расположена в Голландии. Текст пересказывает кратко историю претензий к предприятию «Сибагро», которое автор называет «одной из крупнейших свиных компаний России». Причиной создавшейся ситуации издание называет дыру в законе.

— Глава местного надзорного органа под названием Роспотребнадзор Александр Щербатов отметил, что в данный момент не существует правил, которые бы регулировали уровень воздействия на органы человека запаха как такового. Щербатов и эксперты Роспотребнадзора ожидают изменения российского законодательства на этот счет, — пишет Pig Process.