Новосибирск в мировых СМИ за год: циничный депутат, выпускница НГУ, дом 108 кошек и свинские новости

Третий по размеру город в России — Новосибирск — время от времени появляется и в мировых новостях. Чаще просто как место, где частично происходят какие-то события глобального или национального масштаба. Но случаются у нас и свои собственные яркие информационные поводы. Обозреватель НГС Стас Соколов воспользовался своими непрочными знаниями иностранных языков, чтобы познакомиться самому и познакомить читателей с тем, какой предстала столица Сибири в мировых масс-медиа в 2022 году.
Бату-гейт
Год начался с несерьезного политического скандала, когда общественники и оппозиционные депутаты обвинили мэрию в попытках воздействовать на результаты голосования в Новосибирском зоопарке, который решил организовать у себя на сайте голосование за животного, которому предстояло стать символом года. Видимо, предчувствуя, что это, возможно, последние выборы, на результат которых можно хоть как-то повлиять, местные политические активисты смогли мобилизовать общественное мнение и вывести в лидеры орангутана Бату, который явно был добавлен в компанию кандидатов просто для массовости. Сюжет привлек внимание не только специализирующейся на скандалах и курьезах британской газеты Mirror, но и вполне респектабельного американского еженедельника Newsweek. Нужно заметить, впрочем, что оба издания ссылаются преимущественно на российские медиа, просто пересказывая уже написанное ими.
Смерть ученого
Сразу несколько разных медиа решили рассказать об истории новосибирского ученого Дмитрия Колкера, которого задержали по обвинению в шпионаже несмотря на четвертую степень рака, после чего он прожил всего несколько дней. По поводу самих обвинений и необходимости лишения свободы человека, нуждающегося в постоянной терапии, высказывались тогда многие ученые в Академгородке, где работал Колкер, и в стране в целом. О трагедии написали и такие мейнстримные медиа, как, например, «Евроньюс», и нишевые издания, как CEPA (Центр анализа европейской политики), назвавшее смерть ученого странной.
Свинские новости
Задержание руководителя Кудряшевского свинокомплекса заинтересовало профильное издание под названием Pig Process («Свиной процесс»), редакция которого расположена в Голландии. Текст пересказывает кратко историю претензий к предприятию «Сибагро», которое автор называет «одной из крупнейших свиных компаний России». Причиной создавшейся ситуации издание называет дыру в законе.
— Глава местного надзорного органа под названием Роспотребнадзор Александр Щербатов отметил, что в данный момент не существует правил, которые бы регулировали уровень воздействия на органы человека запаха как такового. Щербатов и эксперты Роспотребнадзора ожидают изменения российского законодательства на этот счет, — пишет Pig Process.
Бессердечный депутат
История о депутате Сергее Мамонтове, который сбил ребенка на дороге, и, увидев содеянное, просто сел в свою машину и уехал, тоже обошла мировые медиа. Причем два раза. Совсем недавно к этой истории пришлось вернуться, поскольку суд освободил Мамонтова от ответственности. История широко разошлась по миру. О ней писали издания Восточной Европы, латиноамериканское издание Infobae, турецкая KARAR. Уж слишком ярким оказался этот случай, продемонстрировавший и равнодушие «государевых людей», и отсутствие справедливости, которое особенно остро воспринимается в странах, где тоже деньги и власть порой ставят человека над законом.
Мартовские протесты
Новосибирск попадал на страницы мировой прессы и «за компанию» — в публикациях, посвященных событиям, касающимся России в целом. В частности так случилось с проходившими в конце февраля — начале марта протестными акциями. Так, на сайте организации Human rights watch в материале, посвященном этим событиям, использовано фото, сделанное в театральном сквере Новосибирска.
Сибирский след в американских айфонах
Самый настоящий скандал случился в США с компанией, которая, как выяснилось, базируется в Новосибирске, притворяясь американской, пишет «Рейтерс». Речь идет о разработчике приложений для мобильных устройств Pooshwoosh. В результате тысячам пользователей (в основном связанных с государством — например, в американской армии) пришлось удалить со своих устройств весь код продуктов этой компании.
Pooshwoosh специализируется на поддержке обработки данных для разработчиков программного обеспечения, и в самой компании утверждают, что не пытались скрывать свое российское происхождение и никак не связаны с государственными структурами, а сами данные, которыми оперирует компания, хранятся на серверах в США и Германии. Тем не менее с точки зрения американской правоприменительной практики сейчас любая связь с Россией в области IT-технологий вызывает подозрения.
Бывшая модель и талантливый пианист из Новосибирска
Новосибирск регулярно попадает в новости просто потому, что родившиеся здесь люди достигают успеха или совершают что-то значительное. Так, французская Liberation посвятила материал пианисту Павлу Колесникову, которого автор материала называет «Прустом фортепиано». Колесников живет в Лондоне, но родился он в 1989 году в Новосибирске.
Испанское издание Ultima Hora (название можно перевести как «Последние новости») посвятило материал Наргизе Расуловой, которая также родилась в Новосибирске, закончила НГУ. После нескольких лет работы моделью в Лондоне и фотографом в Мадриде решила переехать на Майорку, не имея там ни друзей, ни знакомых, едва говоря по-испански.
— Я стучалась в двери разных компаний и отелей (предлагая свои услуги. — Прим. ред.). Это было непросто. Но сейчас я очень довольна той работой, которая у меня здесь есть, — приводит слова Наргизы издание.
Немецкий дирижер
Нашлось место новостям о Новосибирске и в сфере искусства. Портал, посвященный классической музыке, пишет о немецком музыканте Томасе Зандерлинге, который в этом году оставил должность главного дирижера Новосибирской филармонии, где он работал с 2007 года. Зандерлинг сделал это по политическим соображениям и даже еще до ухода с занимаемой должности продемонстрировал свою позицию, когда во время концерта в Таллине, где он дирижировал Эстонским национальным симфоническим оркестром, начал выступление с исполнения гимна Украины.
Жизнь со 108 кошками
История Татьяны Зеленской, у которой дома живут 108 кошек, заинтересовала испанское издание El Periodico, которое посвятило необычной жительнице Новосибирска целый фоторепортаж. Жилище Татьяны называют в статье «кошачьим приютом». Своего корреспондента, впрочем, издание в Новосибирск не присылало, обойдясь снимками новосибирского фотографа Ростислава Нетисова, которые он сделал для агентства AFP. Репортаж журналиста НГС из дома для 108 кошек тронет вас за сердце.
Каток-гигант
Удивительно, но мировую прессу как-то не особенно впечатлил новосибирский «самый большой в России» каток. О нем удалось найти всего одну публикацию в итальянском издании MeteoWeb, которое просто пересказывает русскоязычные медиа, иллюстрируя этот материал фотографиями (в том числе фотографа НГС Александра Ощепкова), которые взяты из российских источников даже без указания авторства. Такое бывает, как видите, не только у нас.
В 2021 году Новосибирск тоже неоднократно попадал на страницы мировых медиа. Тогда, в частности, их заинтересовали взрыв газовой автозаправочной станции, фотосессия новосибирской модели с медведями и новосибирский пимокат.