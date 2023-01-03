«Три дня отдыхают, а дальше не знают, чем заняться»: в Госдуме предложили сократить новогодние праздники для россиян

Депутат Госдумы из Свердловской области Максим Иванов предложил сократить новогодние праздники до четырех дней, а оставшиеся выходные перенести на май. Информацию об этом депутат подтвердил E1.RU.
— Я предложил сократить январские каникулы, чтобы больше отдыхать в мае, когда все садят картошку, занимаются огородом. Три дня в январе люди отдыхают, а дальше не знают, чем заняться, — на улице холодно или слякоть. А в майские праздники атмосфера больше располагает к празднику, всё цветет, новая жизнь зарождается, — заявил депутат.
Иванов добавил, что те, кто хотят отдохнуть, возьмут отпуск или отгул, улетят отдыхать к морю.
— А для обычных людей было бы целесообразно такое перераспределение выходных. Я считаю, что достаточно времени для праздника с 31 декабря по 3 января, — отметил депутат. — Тем более в условиях спецоперации экономику нужно переводить на более интенсивные рельсы. Те, кто выпускают оружие и снаряжение, говорят, что готовы наращивать темпы, но у смежных компаний и поставщиков — праздники.
В этом году майские праздники разделит четырехдневная рабочая неделя, в июне и ноябре отдыхать будем по три дня, в феврале — целых четыре.
В 2023 году новогодние каникулы продлятся девять дней. Посмотрите также, как мы будем отдыхать в течение года.