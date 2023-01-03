«Выполнил солдатский долг»: в Сузунском районе простились с погибшим в спецоперации земляком

2 января в селе Бобровка Сузунского района простились с Владимиром Чепрасовым — он погиб в спецоперации на территории Украины. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации Сузунского района.
— Владимир Васильевич был открытым и приветливым человеком. Когда ему пришла повестка, он находился в Якутии. Он не пытался найти какие-либо причины уклониться. Он явился вовремя, зашел с улыбкой, получил повестку и сказал: «Если Родина зовет, надо идти», — процитировали в официальном сообщении главу Бобровского сельсовета Зумрат Казанцеву.
Со слов представителя воинской части, который также присутствовал на прощании, незадолго до гибели Владимир Чепрасов спас жизнь товарища, вытащив его в окоп. Погибший был похоронен с воинскими почестями.
В конце декабря Владимир Путин подписал документ о создании рабочей группы, которая должна заниматься вопросами, связанными с мобилизацией и правами участников специальной военной операции.
Перед Новым годом президент наградил командующего войсками СВО из Новосибирска орденом Святого Георгия третьей степени.