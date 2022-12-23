Путин создал рабочую группу по вопросам, связанным с мобилизацией. Зачем это понадобилось сейчас и чем она займется

На днях Владимир Путин подписал документ о создании рабочей группы, которая должна заниматься вопросами, связанными с мобилизацией и правами участников специальной военной операции. На следующий день президент выступал на заседании коллегии Минобороны и отметил, что проведенная частичная мобилизация «выявила определенные проблемы», решить которые нужно оперативно. О каких именно проблемах идет речь в этом случае, неизвестно, но они действительно были — от призыва тех, кого призывать были не должны до сложностей с экипировкой и оружием.
Согласно опубликованному документу, среди прочих задач рабочей группы — как раз анализ правоприменительной практики, контроль за тем, как реализуются меры соцподдержки и правовой защиты в отношении участников спецоперации и их семей. Впрочем, заниматься придется не только защитой прав. Также нужно будет придумать, как улучшить законы, касающиеся мобилизации и мобилизованных, заниматься «разъяснительной работой», анализировать работу по патриотическому воспитанию молодежи и формированию мобилизационного людского резерва. Раз в месяц о ходе этой работы нужно будет докладывать президенту.
В рабочую группу вошли сенаторы, депутаты Госдумы, сотрудники госкорпораций, несколько журналистов и создатель военного телеграм-канала. Руководителем стал первый зампред Совфеда Андрей Турчак; его заместителями по рабочей группе — другие заместители председателя Советы Федерации: Шолбан Кара-оол, Николай Журавлев и Анна Кузнецова, в прошлом занимавшая должность омбудсмена по правам ребенка; секретарем — директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти и работе с регионами «Роскосмоса» Александр Захаренко. Среди вошедших в группу парламентариев — глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов и другие.
— По своей сути, эта группа — инструмент обратной связи для президента с передовой, — пишет в своем Telegram-канале Андрей Турчак.
Помимо обратной связи рабочая группа будет заниматься разработкой законодательных решений. Депутат, а в прошлом атаман казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Водолацкий, тоже вошедший в эту рабочую группу, пишет, что группа будет «работать над совершенствованием правового регулирования».
— Учитывая то, что я постоянно встречаюсь и общаюсь с участниками спецоперации, смогу вносить на рассмотрение нашей группы реальные предложения по вопросам, которые беспокоят военнослужащих, — заявил Водолацкий, который помимо прочего курирует казаков на передовой и недавно получил от Путина орден Мужества.
Несмотря на то, что распоряжение президента уже вступило в силу и группа создана, как именно она будет функционировать, пока непонятно. Согласно документу, определить порядок ее работы нужно будет руководителю рабочей группы во взаимодействии с Минобороны России.
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— Группу только-только создали, кроме утвержденного распоряжением президента порядка функционирования группы у меня пока нет информации. Я могу предположить, что эта группа будет заниматься вопросами защиты прав граждан — то есть то, что написано в целях и задачах при создании этой группы, — говорит депутат Госдумы, член рабочей группы Ярослав Нилов.
Отвечая на вопрос о том, является ли желание скорректировать законодательство, касающееся мобилизации, о возможном повторении частичной мобилизации в ближайшее время, депутат сослался на слова Владимира Путина, который ранее заявлял, что «разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла». На днях во время расширенного заседания коллегии Минобороны президент сообщил, что сейчас подготовку на военных полигонах проходят 150 тысяч мобилизованных и это достаточный резерв для ведения спецоперации.
Первая частичная мобилизация в Российской Федерации была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года, спустя более полугода с начала спецоперации ВС РФ на территории Украины. Президент сообщил, что мобилизационные действия начнутся в тот же день. После этого в течение почти полутора месяцев в законы и постановления, связанные с мобилизацией, вносились изменения: например, отсрочку получили отцы детей-инвалидов, а заключенных, наоборот, разрешили официально призывать.
1 ноября Путин заявил о завершении мобилизации, об этом за пару дней до этого сообщил и министр обороны Сергей Шойгу. Согласно данным Минобороны, за это время были мобилизованы 300 тысяч человек.