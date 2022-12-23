Путин создал рабочую группу по вопросам, связанным с мобилизацией. Зачем это понадобилось сейчас и чем она займется

На днях Владимир Путин подписал документ о создании рабочей группы, которая должна заниматься вопросами, связанными с мобилизацией и правами участников специальной военной операции. На следующий день президент выступал на заседании коллегии Минобороны и отметил, что проведенная частичная мобилизация «выявила определенные проблемы», решить которые нужно оперативно. О каких именно проблемах идет речь в этом случае, неизвестно, но они действительно были — от призыва тех, кого призывать были не должны до сложностей с экипировкой и оружием.

