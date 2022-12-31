«Посмотрел телевизор — чуть контракт не подписал». Как служится в армии РФ в это тревожное время — монологи срочника и его мамы

В декабре Алексей ушел в военкомат, а спустя пару дней уехал на поезде из Новосибирска. Служить Алексею предстояло в качестве инженера связи в одной из закрытых частей далеко от дома.



Зима

Как он ехал на поезде, Алексей не помнит — он заболел и все дни провел на койке. Почти все, с кем он ехал, были из деревень и маленьких поселков, выделялся лишь Алексей и еще один парень — он тоже оказался из вуза, в котором Алексей успел проучиться один семестр.



— Когда мы прибыли на КМБ (курс молодого бойца. — Прим. ред.), условия были не очень, так скажем. Я служил зимой, а у нас кочегары — гражданские — любили немного выпить. Мы мерзли, спали в куртках. Еда была не очень — готовили срочники. Что они накашеварят, то и будем есть. Это был, допустим, суп, в котором, дай бог, была одна картошина и кусочек морковки. Обычно рис готовили и четвертинку сосиски давали. Маленькие кусочки прям. Но когда я неделю или две отслужил, я уехал в госпиталь с подозрением на пневмонию. Там начали сосиски давать большие, я аж офигел, они на тарелку даже не помещались, — рассказывает он. — Ну и интересно вот что: парни такие были, старослужащие, которые тут уже полгода находятся, вот они когда готовили, могли что-то продать.