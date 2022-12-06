Скидка до 70%: крымские отели уже открыли бронирование на лето для желающих отдохнуть очень дешево

Но не только небольшие гостевые комплексы участвуют в акции раннего бронирования. Самые престижные отели и санатории полуострова также заинтересованы в отдыхающих. Например, самый роскошный и дорогой отель Крыма Mria Resort&SPA предлагает скидку в 20 процентов за раннее бронирование летнего отдыха в пятизвездочных апартаментах. Двухместный номер делюкс на 7 ночей в июне с полным пансионом обойдется в 187 600 рублей. Но никаких рассрочек платежей — всю сумму нужно внести сразу за 90 суток до заезда. Пятизвездочный отель More SPA&Resort тоже открыл программу раннего бронирования со скидкой в 20%. Провести 7 ночей в июне в двухместном номере с завтраком будет стоить 63 700 рублей. Двухместный номер с завтраком на 7 июньских ночей в санатории Foros Wellness&Park обойдется в 90 300 рублей с учетом скидки за раннее бронирование. В санатории «Форос» возможна рассрочка на оплату: половину — при бронировании, половину — при заселении.

