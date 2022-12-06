Скидка до 70%: крымские отели уже открыли бронирование на лето для желающих отдохнуть очень дешево

— Море и фрукты никуда не денутся, а вот цен таких на жилье точно не будет, — убеждает владелица мини-отеля «Прибой» из поселка под Алуштой Нина Серенко. — Вы не уверены, как сложится ситуация, а кто сейчас уверен? Но всё же лучше заранее подумать об отпуске, ведь его еще никто не отменил. А по цене договоримся.
«Раннее бронирование — цены ниже на четверть!», «Бронируй сейчас и отдыхай летом за полцены!» — рекламные баннеры крымских отелей, пансионатов и санаториев переносят из промозглого декабря в жаркое лето. Скидки обещают разные, но суть одна — борьба за курортника началась уже сейчас, ведь наступающий год не обещает быть легким.
«И скидки, и рассрочка»
По словам спикера парламента Республики Крым Владимира Константинова, за девять месяцев 2022 года сфера туризма и гостеприимства недосчиталась трети доходов. Скорее всего, спад потока отдыхающих продолжится и в будущем году. Единственный способ выжить — заманить туристов низкими ценами и приятными бонусами. Чем активно и занялись отельеры полуострова.
— В ситуации экономической и международной нестабильности многие считают отдых излишней тратой ресурсов. Другие не готовы к долгосрочному планированию. Поэтому большинство отелей предлагают очень гибкие схемы оплаты, — рассказывают в крымской туристической компании U-travel. — Например, в этом году мало кто требует
А по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), подавляющее большинство средств размещения полуострова сохранили цены 2022 года, повышений в 2023 году пока не предвидится.
Получается, что отдыхающим предлагают и отдых в следующем году по тем же ценам, и скидки за раннее бронирование, и рассрочку платежа. Удивительный альтруизм, учитывая, что крымских отельеров редко уличали в небывалой щедрости.
«Нужно продержаться и удержать персонал»
— Следующий год будет еще более особенным, поэтому отельеры придумывают разные варианты удержаться на плаву. Скидки на раннее бронирование — способ получить какую-то предоплату за летний отдых. Эти деньги могут помочь заплатить за расходы и не потерять персонал, пока на полуострове мертвый сезон, — объясняет председатель Ассоциации малых отелей Республики Крым Наталья Стамбульникова. — Крупные пансионаты и санатории предлагают разные программы и акции, скидки могут варьироваться от 15 до 40 процентов. А малые отели работают в режиме ручного управления — лучше звонить и напрямую говорить с владельцами.
Но не только небольшие гостевые комплексы участвуют в акции раннего бронирования. Самые престижные отели и санатории полуострова также заинтересованы в отдыхающих. Например, самый роскошный и дорогой отель Крыма Mria Resort&SPA предлагает скидку в 20 процентов за раннее бронирование летнего отдыха в пятизвездочных апартаментах. Двухместный номер делюкс на 7 ночей в июне с полным пансионом обойдется в
— Пока, увы, большого ажиотажа у отдыхающих нет, несмотря на хорошие скидки и разнообразные подарки в виде спа-процедур или трансфера от вокзала, — говорит Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Республики Крым. — Скорее всего, как и в прошлом году, отели будут бронировать за неделю до приезда. Но в прошлом году туристов было значительно меньше, поэтому отель можно было найти хоть в день прибытия на полуостров. Думаю, ситуация повторится.
Во сколько обойдется проживание в Крыму
Цены на проживание в
- гостиница «Санрайз», Партенит — 2800 рублей в сутки;
- отель Privat reside so Maxim, Николаевка — 1815 рублей в сутки;
- отель Nikos Plaza, Береговое — 1800 рублей в сутки;
- отель «Кавказская пленница», Алушта — 1800 рублей в сутки;
- пансионат «Бухта Круглая», Севастополь — 2000 рублей в сутки.
Цены на проживание двух гостей (7 ночей) в
- Yalta Intourist Green Park отель, 4 звезды, Ялта:
2-местныйномер + завтрак — 63 000рублей;
- гостиничный комплекс «Новый Свет», Новый Свет:
2-местныйномер + полный пансион — 40 630рублей;
- отель «Маджестик», 3 звезды, Партенит:
2-местныйномер + завтрак — 35 750рублей;
- пансионат «Ай-Тодор-Юг», 3 звезды, Гаспра:
2-местныйномер — 18 522рубля;
- отель Respect Hall Resort&SPA, 3 звезды, Кореиз:
2-местныйномер + завтрак — 51 976рублей.
Цены на проживание двух гостей (7 ночей) в
- санаторий имени Кирова, Ялта:
2-местныйномер + полный пансион — 23 800рублей;
- санаторий «Саки», 3 звезды, Саки:
2-местныйномер + полный пансион — 49 056рублей;
- санаторий «Горный», Ливадия:
2-местныйномер + трехразовое питание — 55 300рублей;
- санаторий «Приморье», Евпатория:
2-местныйномер + лечение + трехразовое питание — 38 692рубля;
- санаторий «Южнобережный», Алупка:
2-местныйномер + четырехразовое питание — 30 744рубля.
Напомним, после того как летом в Крым приехало лишь 40 процентов от привычного потока отдыхающих, курортная недвижимость перестала приносить привычные доходы. Ранее мы уже рассказывали, как владельцы пытаются продать апартаменты на полуострове и насколько обвалились там цены на квадратные метры.