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Скидка до 70%: крымские отели уже открыли бронирование на лето для желающих отдохнуть очень дешево

Те, кто готов к долгосрочному планированию, могут провести отпуск на полуострове по рекордно низким ценам

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Из-за резкого падения туристического потока гостиницы и отели в Крыму зазывают постояльцев скидками и акциями

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— Море и фрукты никуда не денутся, а вот цен таких на жилье точно не будет, — убеждает владелица мини-отеля «Прибой» из поселка под Алуштой Нина Серенко. — Вы не уверены, как сложится ситуация, а кто сейчас уверен? Но всё же лучше заранее подумать об отпуске, ведь его еще никто не отменил. А по цене договоримся.

«Раннее бронирование — цены ниже на четверть!», «Бронируй сейчас и отдыхай летом за полцены!» — рекламные баннеры крымских отелей, пансионатов и санаториев переносят из промозглого декабря в жаркое лето. Скидки обещают разные, но суть одна — борьба за курортника началась уже сейчас, ведь наступающий год не обещает быть легким.

«И скидки, и рассрочка»

По словам спикера парламента Республики Крым Владимира Константинова, за девять месяцев 2022 года сфера туризма и гостеприимства недосчиталась трети доходов. Скорее всего, спад потока отдыхающих продолжится и в будущем году. Единственный способ выжить — заманить туристов низкими ценами и приятными бонусами. Чем активно и занялись отельеры полуострова.

— В ситуации экономической и международной нестабильности многие считают отдых излишней тратой ресурсов. Другие не готовы к долгосрочному планированию. Поэтому большинство отелей предлагают очень гибкие схемы оплаты, — рассказывают в крымской туристической компании U-travel. — Например, в этом году мало кто требует 100-процентную предоплату при раннем бронировании. Больше всего популярна схема рассрочки: достаточно сразу оплатить 30 процентов стоимости, а уже за 14 дней до заезда — оставшуюся сумму. К тому же большинство отелей, пансионатов и санаториев согласны на возврат денег при отмене бронирования. Правда, в каждом случае нужно уточнять, за сколько дней можно отменить бронь без штрафа.

В этом году сфера туризма в Крыму недосчиталась трети доходов

В этом году сфера туризма в Крыму недосчиталась трети доходов

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А по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), подавляющее большинство средств размещения полуострова сохранили цены 2022 года, повышений в 2023 году пока не предвидится.

Получается, что отдыхающим предлагают и отдых в следующем году по тем же ценам, и скидки за раннее бронирование, и рассрочку платежа. Удивительный альтруизм, учитывая, что крымских отельеров редко уличали в небывалой щедрости.

«Нужно продержаться и удержать персонал»

— Следующий год будет еще более особенным, поэтому отельеры придумывают разные варианты удержаться на плаву. Скидки на раннее бронирование — способ получить какую-то предоплату за летний отдых. Эти деньги могут помочь заплатить за расходы и не потерять персонал, пока на полуострове мертвый сезон, — объясняет председатель Ассоциации малых отелей Республики Крым Наталья Стамбульникова. — Крупные пансионаты и санатории предлагают разные программы и акции, скидки могут варьироваться от 15 до 40 процентов. А малые отели работают в режиме ручного управления — лучше звонить и напрямую говорить с владельцами.

Забронировать отдых со скидкой можно и в бюджетном отеле, и в дорогом

Забронировать отдых со скидкой можно и в бюджетном отеле, и в дорогом

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Но не только небольшие гостевые комплексы участвуют в акции раннего бронирования. Самые престижные отели и санатории полуострова также заинтересованы в отдыхающих. Например, самый роскошный и дорогой отель Крыма Mria Resort&SPA предлагает скидку в 20 процентов за раннее бронирование летнего отдыха в пятизвездочных апартаментах. Двухместный номер делюкс на 7 ночей в июне с полным пансионом обойдется в 187 600 рублей. Но никаких рассрочек платежей — всю сумму нужно внести сразу за 90 суток до заезда. Пятизвездочный отель More SPA&Resort тоже открыл программу раннего бронирования со скидкой в 20%. Провести 7 ночей в июне в двухместном номере с завтраком будет стоить 63 700 рублей. Двухместный номер с завтраком на 7 июньских ночей в санатории Foros Wellness&Park обойдется в 90 300 рублей с учетом скидки за раннее бронирование. В санатории «Форос» возможна рассрочка на оплату: половину — при бронировании, половину — при заселении.

— Пока, увы, большого ажиотажа у отдыхающих нет, несмотря на хорошие скидки и разнообразные подарки в виде спа-процедур или трансфера от вокзала, — говорит Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Республики Крым. — Скорее всего, как и в прошлом году, отели будут бронировать за неделю до приезда. Но в прошлом году туристов было значительно меньше, поэтому отель можно было найти хоть в день прибытия на полуостров. Думаю, ситуация повторится.

Кроме хороших скидок туристам предлагают подарки в виде спа-процедур или трансфера от вокзала

Кроме хороших скидок туристам предлагают подарки в виде спа-процедур или трансфера от вокзала

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Во сколько обойдется проживание в Крыму

Цены на проживание в 2-местном номере в июне 2023 года в мини-отелях и гостевых домах по акции раннего бронирования:

  • гостиница «Санрайз», Партенит — 2800 рублей в сутки;
  • отель Privat reside so Maxim, Николаевка — 1815 рублей в сутки;
  • отель Nikos Plaza, Береговое — 1800 рублей в сутки;
  • отель «Кавказская пленница», Алушта — 1800 рублей в сутки;
  • пансионат «Бухта Круглая», Севастополь — 2000 рублей в сутки.

Цены на проживание двух гостей (7 ночей) в июне 2023 года в пансионатах и отелях:

  • Yalta Intourist Green Park отель, 4 звезды, Ялта: 2-местный номер + завтрак — 63 000 рублей;
  • гостиничный комплекс «Новый Свет», Новый Свет: 2-местный номер + полный пансион — 40 630 рублей;
  • отель «Маджестик», 3 звезды, Партенит: 2-местный номер + завтрак — 35 750 рублей;
  • пансионат «Ай-Тодор-Юг», 3 звезды, Гаспра: 2-местный номер — 18 522 рубля;
  • отель Respect Hall Resort&SPA, 3 звезды, Кореиз: 2-местный номер + завтрак — 51 976 рублей.

Цены на проживание двух гостей (7 ночей) в июне 2023 года в санаториях по акции раннего бронирования:

  • санаторий имени Кирова, Ялта: 2-местный номер + полный пансион — 23 800 рублей;
  • санаторий «Саки», 3 звезды, Саки: 2-местный номер + полный пансион — 49 056 рублей;
  • санаторий «Горный», Ливадия: 2-местный номер + трехразовое питание — 55 300 рублей;
  • санаторий «Приморье», Евпатория: 2-местный номер + лечение + трехразовое питание — 38 692 рубля;
  • санаторий «Южнобережный», Алупка: 2-местный номер + четырехразовое питание — 30 744 рубля.

Напомним, после того как летом в Крым приехало лишь 40 процентов от привычного потока отдыхающих, курортная недвижимость перестала приносить привычные доходы. Ранее мы уже рассказывали, как владельцы пытаются продать апартаменты на полуострове и насколько обвалились там цены на квадратные метры.

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