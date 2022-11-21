Что такое выход из гражданства?

— Гражданство — это устойчивая связь человека с государством, которая порождает взаимные права и обязанности. Выход из гражданства — это право, которое закреплено законом, в установленном порядке прекратить свои отношения с государством. Выход из гражданства осуществляется на основе добровольного волеизъявления. Российская Федерация сама не может лишить гражданства. Это не предусмотрено законом.

