После начала специальной военной операции несколько крупных российских бизнесменов отказались от гражданства РФ. Это основатель компании Freedom Finance Тимур Турлов, который теперь живет в Казахстане, бывший владелец инвестиционной компании «Тройка-Диалог» Рубен Варданян, а также основатель банка «Тинькофф» бизнесмен Олег Тиньков, он теперь гражданин Кипра. Корреспондент NGS24.RU пообщался с юристом Михаилом Кучкиным, чтобы выяснить, доступна ли такая процедура для рядовых граждан. Рассказываем, что нужно для этого и сколько времени займет сам процесс.
Что такое выход из гражданства?
— Гражданство — это устойчивая связь человека с государством, которая порождает взаимные права и обязанности. Выход из гражданства — это право, которое закреплено законом, в установленном порядке прекратить свои отношения с государством. Выход из гражданства осуществляется на основе добровольного волеизъявления. Российская Федерация сама не может лишить гражданства. Это не предусмотрено законом.
Все вопросы регулируются федеральным законом
Какие документы нужны для выхода из гражданства?
— Заявление о выходе из гражданства подается по месту жительства лица, планирующего разорвать связь с государством, в территориальный орган МВД. Если граждане РФ проживают в другой стране, то такие заявления подаются в дипломатические представительства или консульства на территории иностранного государства.
Есть две процедуры выхода из гражданства, и зависят они от местоположения. Для лиц, проживающих в России, помимо заявления, заполненного в установленной форме, к нему должен быть приложен документ полномочного органа иностранного государства о наличии иного гражданства или наличия такой возможности. То есть подтверждение, что при прекращении российского гражданства будет получено другое. Плюс военный билет для граждан мужского пола от 18 до 27 лет с отметкой об окончании военной службы, либо с отметкой, что человек не годен к военной службе.
Далее справка из налоговой об отсутствии задолженностей, паспорт гражданина, документ, свидетельствующий о перемене фамилии (если вы ее меняли), фотографии, квитанция об оплате госпошлины — 3,5 тысячи рублей. Срок рассмотрения такого заявления со дня подачи может составлять до одного года. Проходят многочисленные проверки. По практике скажу, что заканчивают раньше.
Есть упрощенный порядок, он применяется для лиц, проживающих на территории иностранного государства. Документы немного другие. Это заявление по форме, также сведения уполномоченного органа иностранного государства о наличии другого гражданства, военный билет, справка из налоговой, паспорт, квитанция об оплате госпошлины и документы, разрешающие проживание в иностранном государстве. Плюс документы о снятии с регистрационного учета в РФ. От 3 до 6 месяцев такие документы рассматриваются.
В каких случаях могут отказать?
— Выход из гражданства не допускается, если гражданин имеет невыполненные обязательства, установленные законом. Тут два основных момента — это налоги и служба в армии. И то, и другое — конституционные обязанности. Если есть задолженность по налогам, может быть принято решение об отказе. Поэтому и требуется справка. Что касается службы в армии, то речь идет о срочной службе для лиц от 18 до 27 лет. Такие лица должны доказать, что не служили, имея на то законные основания, либо они не военнообязанные или прошли службу. Если таких доказательств нет, это тоже может стать основанием для отказа.
Остальные задолженности перед физическими, юридическими лицами, а также госорганами не относятся к невыполненным обязательствам, за которым следует отказ о выходе из гражданства.
Также отказывают, если человек привлечен компетентными органами в качестве обвиняемого по уголовному делу, либо в отношении него вступил обвинительный приговор суда.
Выход из гражданства не допускается, если человек не имеет иного гражданства либо гарантий его приобретения. Закон подразумевает, что Российская Федерация не формирует лиц без гражданства.
Сохраняется ли право владеть имуществом и станет ли после выхода из гражданства сложнее вести дела?
— Первое — это изменение налоговой ставки для нерезидентов РФ. Она значительно выше, все возможные налоги будут увеличены. У нас действует указ президента от марта 2022 года, касающийся заключения сделок по имуществу, где участвуют контрагенты из государств, которые ввели санкции против России. Если человек является гражданином недружественного государства, то необходимо получать разрешение правительственной комиссии. Оно требуется для выдачи кредитов, займов, для совершения валютных операций, для открытия банковского счета.
Все права по осуществлению сделок с недвижимостью распространяются и на нерезидентов, просто им необходимо заверять свои документы у нотариусов, получать разрешения от посольств. Там усложняется процедура. Даже для того чтобы выписать доверенность, необходимо в своей стране или в посольстве формировать документ, а затем отправлять сюда.
Могут ли мобилизовать человека, который вышел из гражданства РФ?
— Если у человека нет воинской обязанности перед РФ, то после прохождения процедуры выхода из гражданства и получения документа о прекращении гражданства его уже на военную службу призвать не могут. Что касается мобилизации, то сроки такие, что быстро из гражданства не выйдешь. Если решение о призыве принято, то обязанность перед Российской Федерацией есть и это будет основанием для отказа в прекращении гражданства.
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