Новый год на море: в какие страны дешевле всего полететь на праздники

До Нового года осталось всего полтора месяца, и если вы собирались провести его на море, но еще не придумали, куда поехать, то сейчас самое время определиться. Какие направления самые популярные, а главное, не очень дорогие? Выяснили, где можно выгоднее всего отдохнуть в новогодние праздники.

Где отдыхать в Новый год

По данным Ассоциации туроператоров России, одно из самых заметных изменений в рейтинге новогодних направлений по сравнению с 2021 годом — отсутствие Доминиканы. В прошлом году эта карибская страна занимала третье место в новогоднем топ-5 у туроператоров Coral Travel, PEGAS Touristik и ANEX Tour. Но с февраля 2022 года прямых чартеров в Доминикану нет, и это сказывается на спросе.