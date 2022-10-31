«Вместо траура — ликование»: журналист — о том, как нас изменила мобилизация

Месяц назад президент объявил частичную мобилизацию, и для многих из нас эта тема стала основной в октябре. Журналист Артем Краснов был на отправках мобилизованных и много общался с их родственниками. Ниже — его взгляд на то, как мобилизация была воспринята по стране.



Со дня мобилизации — явления, которое оптимисты исключали, власти отрицали, а пессимисты считали неизбежностью, прошел месяц и десять дней. Меня часто спрашивают (в основном уехавшие за границу), как мобилизация изменила настроения сограждан, ведь с ней и тянули так долго, боясь, что россияне в своей массе поймут, что вобла есть вобла.

