В России завершилась частичная мобилизация
Она началась 21 сентября и продлилась больше месяца
В России завершилась частичная мобилизация, об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам министра обороны, установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется.
— 82 тысячи мобилизованных направлены в зону проведения специальной военной операции после обучения, средний возраст призванных в рамках мобилизации составил 35 лет. Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, — сообщил Шойгу.
По словам министра обороны, 218 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, перед отправкой в зону проведения СВО этому уделяется особое внимание. Добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек.
— На сегодняшний день самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание. И все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях, — подчеркнул в ответ президент, назвав экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных самыми главными задачами.
Также Владимир Путин заявил, что отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных мобилизованных.
Предварительная дата окончания мобилизации стала известна 14 октября, во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Казахстане. Тогда президент сообщил, что мобилизация должна завершиться через две недели. Объясняя, зачем потребовалась частичная мобилизация, президент рассказал, что линия соприкосновения с Украиной достаточно большая и охранять ее одними только контрактниками не получалось.
— Линия соприкосновения с Украиной — 1,1 тысячи километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию, — рассказал президент.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. По нему Минобороны РФ собиралось призвать 300 тысяч человек.
Из-за частичной мобилизации на месяц сдвинулся срочный призыв в армию.