В России завершилась частичная мобилизация, об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам министра обороны, установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется.

— 82 тысячи мобилизованных направлены в зону проведения специальной военной операции после обучения, средний возраст призванных в рамках мобилизации составил 35 лет. Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, — сообщил Шойгу.