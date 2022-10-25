История с «грязной бомбой» и призывы «топить украинских детей»: новости вокруг СВО за 24 октября

— Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга в Европе с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия, — заявили в Минобороны.



По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны сделать «грязную бомбу», и власти предприняли необходимые шаги для постановки этого вопроса в международных структурах.



Физик-ядерщик Дмитрий Горчаков сомневается, что такое оружие вообще будет использовано.