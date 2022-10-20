В Бурятии похоронят погибшего в спецоперации мобилизованного — до СВО он работал охранником
23-летнего Дмитрия Сидорова призвали 22 сентября
В селе Илька Заиграевского района Бурятии завтра, 21 октября, пройдут похороны погибшего в зоне СВО Дмитрия Сидорова. Его мобилизовали 22 сентября. Об этом корреспонденту НГС сообщили в администрации муниципального образования сельского поселения «Илькинское».
— Завтра, 21 октября, состоятся похороны. Тело привезут завтра в село Илька, потом состоится митинг в Илькинском парке. У него осталась мама и четыре сестры — все совершеннолетние, он был самым младшим в семье, — отметили в администрации.
Там же уточнили возраст погибшего — 23 года. Дмитрий Сидоров окончил техникум строительства и городского хозяйства в Улан-Удэ, там получил профессию автомеханика. В 2017 году проходил срочную службу в армии, был водителем взвода транспортирования ракет.
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После окончания службы, как говорится в справке, полученной от администрации сельского поселения, работал слесарем в Улан-Удэ, а затем устроился охранником в частное агентство. 22 сентября был призван по повестке водителем. 4 октября мужчина погиб.
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