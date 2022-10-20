В Бурятии похоронят погибшего в спецоперации мобилизованного — до СВО он работал охранником

В селе Илька Заиграевского района Бурятии завтра, 21 октября, пройдут похороны погибшего в зоне СВО Дмитрия Сидорова. Его мобилизовали 22 сентября. Об этом корреспонденту НГС сообщили в администрации муниципального образования сельского поселения «Илькинское».



— Завтра, 21 октября, состоятся похороны. Тело привезут завтра в село Илька, потом состоится митинг в Илькинском парке. У него осталась мама и четыре сестры — все совершеннолетние, он был самым младшим в семье, — отметили в администрации.