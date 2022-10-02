Толпы людей провожают мобилизованных. Как это выглядит — тяжелые кадры со всей страны

— Спасибо, что вы не в Грузии и не в Казахстане, — с такими словами обратился к мобилизованным военком в Башкирии. Перед этим он припомнил, что многие россияне после 21 сентября уехали из страны

Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться







