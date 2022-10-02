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Фоторепортаж

Толпы людей провожают мобилизованных. Как это выглядит — тяжелые кадры со всей страны

От повестки до отправки на военные сборы проходит всего несколько дней

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В Уфе на прощание с мобилизованными мужчинами отвели всего 15 минут

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Частичная мобилизация продолжает приходить в российские семьи — тысячи мобилизованных мужчин уже уехали от своих жен, детей и пожилых родителей. Кто-то отправился на спецоперацию добровольно, кто-то до последнего пытался доказать, что его призвали ошибочно. Всех их провожают толпы людей — близкие плачут, чиновники говорят напутственные слова, а священнослужители крестят напоследок и благословляют на службу. Фотографы Городских порталов Shkulev Media Holding документируют каждый день новой жизни. Показываем, какой выдалась эта непростая и тревожная неделя.

Рядовые и офицеры из Волгоградской области

Рядовые и офицеры из Волгоградской области

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Некоторые попросили родственников остаться дома и не приезжать. Проводы дались им очень тяжело

Некоторые попросили родственников остаться дома и не приезжать. Проводы дались им очень тяжело

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А тем, кто всё-таки пришел, приходилось успокаивать друг друга

А тем, кто всё-таки пришел, приходилось успокаивать друг друга

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Иркутская область

Иркутская область

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Из Кемеровской области за неделю отправили пять групп мобилизованных

Из Кемеровской области за неделю отправили пять групп мобилизованных

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Власти Кузбасса пообещали мобилизованным, что после возвращения их вновь соберут на площади, чтобы отметить это событие. «Вообще я не пью, но с вами выпью. Главное, возвращайтесь живыми», — сказал местный губернатор Сергей Цивилев

Власти Кузбасса пообещали мобилизованным, что после возвращения их вновь соберут на площади, чтобы отметить это событие. «Вообще я не пью, но с вами выпью. Главное, возвращайтесь живыми», — сказал местный губернатор Сергей Цивилев

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На прощание с мобилизованными в Кемеровской области пришли не только власти, но и священнослужители

На прощание с мобилизованными в Кемеровской области пришли не только власти, но и священнослужители

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Кузбасс умеет провожать и поддерживать

Кузбасс умеет провожать и поддерживать

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Но некоторым минута прощания далась нелегко

Но некоторым минута прощания далась нелегко

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Плакали в эти дни почти все, кому пришлось расставаться. И женщины...

Плакали в эти дни почти все, кому пришлось расставаться. И женщины...

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... и мужчины

... и мужчины

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Среди мобилизованных оказалось немало молодых отцов. Почти на каждом вокзале встречались семьи с малышами

Среди мобилизованных оказалось немало молодых отцов. Почти на каждом вокзале встречались семьи с малышами

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— Спасибо, что вы не в Грузии и не в Казахстане, — с такими словами обратился к мобилизованным военком в Башкирии. Перед этим он припомнил, что многие россияне после 21 сентября уехали из страны

— Спасибо, что вы не в Грузии и не в Казахстане, — с такими словами обратился к мобилизованным военком в Башкирии. Перед этим он припомнил, что многие россияне после 21 сентября уехали из страны

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Теперь остается только ждать

Теперь остается только ждать

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Посмотрите и предыдущие наши репортажи. Например, как женщины отправляют мужчин на военные сборы и фронт — 20 душераздирающих фотографий. Или как в Екатеринбурге мужчины храбрятся, а в Южном Бутово пьют перед отправкой в учебную часть.

Военные сборыЧастичная мобилизация
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