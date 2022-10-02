Толпы людей провожают мобилизованных. Как это выглядит — тяжелые кадры со всей страны
От повестки до отправки на военные сборы проходит всего несколько дней
Частичная мобилизация продолжает приходить в российские семьи — тысячи мобилизованных мужчин уже уехали от своих жен, детей и пожилых родителей. Кто-то отправился на спецоперацию добровольно, кто-то до последнего пытался доказать, что его призвали ошибочно. Всех их провожают толпы людей — близкие плачут, чиновники говорят напутственные слова, а священнослужители крестят напоследок и благословляют на службу. Фотографы Городских порталов Shkulev Media Holding документируют каждый день новой жизни. Показываем, какой выдалась эта непростая и тревожная неделя.
Посмотрите и предыдущие наши репортажи. Например, как женщины отправляют мужчин на военные сборы и фронт — 20 душераздирающих фотографий. Или как в Екатеринбурге мужчины храбрятся, а в Южном Бутово пьют перед отправкой в учебную часть.