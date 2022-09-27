Последние минуты. Как женщины России отправляют мужчин на военные сборы и фронт. 20 душераздирающих фото

Тысячи российских женщин в эти дни провожают своих близких, попавших в первую волну частичной мобилизации. С момента выступления президента Владимира Путина до отправки мобилизованных мужчин на военные сборы и фронт прошло меньше недели. Автобусы и поезда с теми, кто еще вчера работал на заводах и предприятиях, а сегодня едет в неизвестность, отправляются один за другим. Подмосковье, Челябинск, Екатеринбург, Кемерово... Фотографы Городских порталов Shkulev Media Holding запечатлели, как матери, жены и дети прощались со своими любимыми людьми.

