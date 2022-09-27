20idei
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 1/10
usd 58.00
eur 55.93
Тема дняКак законно платить за ОСАГО меньше
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеФоторепортаж

Последние минуты. Как женщины России отправляют мужчин на военные сборы и фронт. 20 душераздирающих фото

Частичная мобилизация в лицах и эмоциях тех, кто в эти дни провожает своих любимых людей

2 457
ds

Кажется, вокзалы российских городов давно не видели столько горя в глазах провожающих

Поделиться

Тысячи российских женщин в эти дни провожают своих близких, попавших в первую волну частичной мобилизации. С момента выступления президента Владимира Путина до отправки мобилизованных мужчин на военные сборы и фронт прошло меньше недели. Автобусы и поезда с теми, кто еще вчера работал на заводах и предприятиях, а сегодня едет в неизвестность, отправляются один за другим. Подмосковье, Челябинск, Екатеринбург, Кемерово... Фотографы Городских порталов Shkulev Media Holding запечатлели, как матери, жены и дети прощались со своими любимыми людьми.

Эмоции были разными: кто-то рыдал, не сдерживаясь...

Эмоции были разными: кто-то рыдал, не сдерживаясь...

Поделиться

...а кто-то бодрился и старался шутить

...а кто-то бодрился и старался шутить

Поделиться

Но страх перед неизвестностью было не скрыть

Но страх перед неизвестностью было не скрыть

Поделиться

Проводы в Челябинске. В день, когда сделан этот снимок, прощались в основном с мобилизованными сотрудниками местного завода «Трубодеталь». В первую волну там призвали больше тридцати человек. Повестки вручали прямо на работе

Проводы в Челябинске. В день, когда сделан этот снимок, прощались в основном с мобилизованными сотрудниками местного завода «Трубодеталь». В первую волну там призвали больше тридцати человек. Повестки вручали прямо на работе

Поделиться

Екатеринбург. Последние объятия перед долгой разлукой

Екатеринбург. Последние объятия перед долгой разлукой

Поделиться

Новосибирск. Первые маршрутки с мужчинами отправились на учебную подготовку утром <nobr class="_">26 сентября</nobr>

Новосибирск. Первые маршрутки с мужчинами отправились на учебную подготовку утром 26 сентября

Поделиться

И обязательное фото на память, несмотря на то что из глаз льются слезы

И обязательное фото на память, несмотря на то что из глаз льются слезы

Поделиться

На вокзале — самые крепкие объятия

На вокзале — самые крепкие объятия

Поделиться

В Красноярском крае за раз набралось четыре вагона мобилизованных. Мужчин привозили автобусами со всех районов

В Красноярском крае за раз набралось четыре вагона мобилизованных. Мужчин привозили автобусами со всех районов

Поделиться

Среди призванных в Красноярске, как и по всей стране, — не только молодые мужчины. Есть мобилизованные в возрасте

Среди призванных в Красноярске, как и по всей стране, — не только молодые мужчины. Есть мобилизованные в возрасте

Поделиться

И еще одно селфи на память об этих днях — улыбки сквозь слезы

И еще одно селфи на память об этих днях — улыбки сквозь слезы

Поделиться

Прощание с мобилизованными в Самаре

Прощание с мобилизованными в Самаре

Поделиться

Как долго будет идти в России частичная мобилизация — пока неизвестно. По словам специалистов горячей линии, она будет продолжаться, пока не закончится специальная военная операция на территории Украины

Как долго будет идти в России частичная мобилизация — пока неизвестно. По словам специалистов горячей линии, она будет продолжаться, пока не закончится специальная военная операция на территории Украины

Поделиться

Многим было очень трудно расстаться со своими любимыми — поцелуи, объятия и прощания не прекращались даже после того, как мужчины заходили в автобусы и маршрутки

Многим было очень трудно расстаться со своими любимыми — поцелуи, объятия и прощания не прекращались даже после того, как мужчины заходили в автобусы и маршрутки

Поделиться

Мужчины храбрились и обнимали своих женщин

Мужчины храбрились и обнимали своих женщин

Поделиться

Свердловская область. Среди мобилизованных в основном служившие мужчины, некоторые — с боевым опытом. Но не обошлось и без исключений

Свердловская область. Среди мобилизованных в основном служившие мужчины, некоторые — с боевым опытом. Но не обошлось и без исключений

Поделиться

Многие приходили с младенцами — среди мобилизованных оказалось немало молодых отцов

Многие приходили с младенцами — среди мобилизованных оказалось немало молодых отцов

Поделиться

Дети не могли отлипнуть от своих пап, уезжающих воевать

Дети не могли отлипнуть от своих пап, уезжающих воевать

Поделиться

Когда следующая встреча и какой она будет — никто не знает

Когда следующая встреча и какой она будет — никто не знает

Поделиться

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Почитайте подробные репортажи, как провожают мобилизованных в разных городах России. В Екатеринбурге мужчины храбрятся, а в Южном Бутово многие пьют перед отправкой в учебную часть. Все новости про частичную мобилизацию мы собираем в специальном сюжете.

СпецоперацияЧастичная мобилизация
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2