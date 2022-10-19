Правда ли, что в Сибири сейчас безопаснее всего? Отвечает политолог
Сегодня президент ввел военное положение в отдельных регионах РФ
Новосибирскую область можно считать одним из безопасных в настоящее время регионов России. Об этом сообщил НГС кандидат политических наук, доцент кафедры массовых коммуникаций гуманитарного института НГУ Дмитрий Березняков.
— Сибирь, мягко говоря, находится достаточно далеко от разворачивающегося конфликта. Соответствующие службы, которые сейчас обеспечивают безопасность в Сибирском федеральном округе, работают в штатном режиме. Но понятно, что у них своя повестка, которая связана как с мониторингом угроз безопасности, так и с отслеживанием оперативной обстановки. Каких-то форс-мажорных ситуаций или эксцессов мы не видим, поэтому я не думаю, что можно из-за чего-то беспокоиться. Сложно прогнозировать, поскольку события имеют свою внутреннюю динамику, поэтому будущее неизвестно. Тот факт, что мы далеко от военных событий, дает нам пространственный лаг безопасности, — объяснил специалист.
Он также напомнил, что в регионе есть ряд стратегических объектов, мониторинг безопасности которых ведется всегда, «независимо от ситуации на международной арене».
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