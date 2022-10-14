«Как мама моя может отреагировать на повестку?» Истории новосибирцев, призванных после первого этапа мобилизации

Евгений, работающий в сфере ЖКХ. Его мобилизовали 7 октября

— Я прописан в Новосибирской области, в рабочем поселке Чаны, но живу в Москве. Повестка пришла 6 октября фактически ко мне на работу — я работаю на государственном предприятии, в сфере коммунальных услуг. В управе просто сказали: «Лежит повестка, приходи». Времени на собраться дали чуть больше 24 часов, вечером 7 октября нас уже увезли.



Срочку служил в 2002–2003 годах. Можно сказать, что я ожидал, что могу попасть под призыв, единственное — не знал когда. Двадцать лет назад я был связистом, какую ВУС мне сейчас поставят даже не догадываюсь.

