«Как мама моя может отреагировать на повестку?» Истории новосибирцев, призванных после первого этапа мобилизации
Всех их призвали в октябре: кто-то уже находится на сборочном пункте, а кто-то только ожидает отправки
Напряжение, появившееся на фоне новостей о призыве и репортажей с проводов мобилизованных, заметно поутихло. Более того, надежду в то, что пока новых повесток не предвидится, в новосибирцев вселило и недавнее заявление губернатора Андрея Травникова о выполнении «мобилизационного задания». Но читатели NGS.RU всё еще делятся историями, как их самих и их близких родственников продолжают призывать — даже после завершения первого этапа. Мы публикуем эти рассказы от первого лица.
Евгений, работающий в сфере ЖКХ. Его мобилизовали 7 октября
— Я прописан в Новосибирской области, в рабочем поселке Чаны, но живу в Москве. Повестка пришла 6 октября фактически ко мне на работу — я работаю на государственном предприятии, в сфере коммунальных услуг. В управе просто сказали: «Лежит повестка, приходи». Времени на собраться дали чуть больше 24 часов, вечером 7 октября нас уже увезли.
Срочку служил в 2002–2003 годах. Можно сказать, что я ожидал, что могу попасть под призыв, единственное — не знал когда. Двадцать лет назад я был связистом, какую ВУС мне сейчас поставят даже не догадываюсь.
Пока мы ждем, когда нас отправят в учебку, должны на днях. Я не в Москве, но и не в Новосибирской области, это другой регион, называть его не буду. Нам ничего не говорят — ни когда переведут в учебный лагерь, ни сколько будет длиться обучение, ни когда уже отправят [на фронт]. Просто ждем.
В том месте, где я сейчас нахожусь, мы стараемся не говорить [о мобилизации], веселимся, отвлекаемся от этого всего. Говорим на любые другие темы, подкалываем друг друга. Обстановка в целом спокойная, люди рядом адекватные. Всех их, как и меня, призвали в октябре. Можно сказать вторым этапом. Тут и танкисты, и стрелки, и водители, в общем, все-все.
А что касается моих родителей… Ну, вот как мама моя может отреагировать на повестку? Представляете себе? Повезло еще, что я живу и работаю в другом регионе, поэтому она этого не видела. Надеюсь, что нас в ближайшее время всех распределят, и мама сможет меня навестить.
У меня двое несовершеннолетних детей: дочери 14 лет, сыну — 12. Они в Новосибирске, с их мамой я в разводе. Мы созванивались, но сложно сказать, что они чувствуют. Может, и плачут, но дочь у меня такой ребенок — по ней трудно понять, какие у нее переживания.
У меня нормальный настрой. Если уж суждено, то суждено. Ну, и как говорится, надо идти, значит — надо, чтобы был мир и спокойствие. Я отношусь к этому нормально, живу сегодняшним днем, не задумываюсь.
Мария (имя изменено по ее просьбе) — ее племянника призвали в метро
— Мой родной племянник работает в депо метрополитена. Он специалист, поэтому мы ожидали, что на него бронь поставят, да и обещали вроде как на работе. Но вообще мы не знаем, чем дело кончится: в повестке, которую он получил, говорится, что он должен явиться в военкомат с вещами в период с 10 по 14 октября. Но как говорит племянник, с работы у них многих мужчин забирали.
Он у нас служил в армии, полтора года только прошло, как он пришел. Отучился, потом армия, устроился на работу по специальности, нашел девушку… Ему 22 года всего. Он переживает, но прятаться или укрываться не собирается. Позиция такая: значит надо.
Родители в шоке, да и мы сами. Мы не ведем никаких сборов, поскольку надеемся, что племянника не заберут. Мы на это надеемся. А если даже и заберут, то не сразу, чтобы мы успели докупить необходимое. Много, конечно, непонятного, но что ж… Мы ждем и надеемся.
Петр (имя изменено), которого призвали «до особого распоряжения»
— Повестка пришла мне домой, в ней было указано, что 7 октября мне нужно в военкомат. Я пошел, и мне на руки выдали еще одну повестку, в ней уже говорилось, что мне нужно явиться с вещами 17 октября. Через три дня, числа 10-го, я вновь пошел в военкомат с вопросом, и мне уже сказали, что я могу ходить на работу, заниматься своими делами «до особого распоряжения». То есть мне позвонят, дадут пару дней, и мне нужно будет прийти для отправки в учебку.
Мне 39 лет, я работаю в строительной отрасли. У нас акционерное общество — томская компания, которая занимается строительством. Меня призвали не одного, я говорил с коллегами, некоторым тоже пришла повестка. С одним парнем с работы говорил — он служил в горячей точке — так вот он вообще уже в понедельник уезжает.
Я был очень удивлен из-за повестки. То есть да, был призыв, идет мобилизация, но вот чтобы так быстро мне пришла повестка… Но вообще я служил, да и специальность у меня такая, нужная. Я стрелок. Я даже звонил на горячую линию [Минобороны], потому что помню, что говорили что-то про возраст до 35 лет. Но я так понял, призывать могут хоть до 50 лет, особенно с такой специальностью, как у меня. В наше время надо быть готовым ко всему, поэтому вначале я, может, и переживал, но сейчас уже готов.
Родные были в шоке, никто не хотел верить в происходящее. Но через день-два пришло принятие. Мы, можно сказать, все уже готовы. Я даже кое-что из вещей купил, из снаряжения.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Из того, что я служил 20 лет назад, я ничего не помню, если честно. Надеюсь, на обучении что-нибудь вспомню.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новой волны мобилизации нет, а вопрос о новых мобилизационных заданиях нужно адресовать губернаторам и узнать, что они имели в виду.