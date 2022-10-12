СМИ вновь сообщили о взрывах на территории Украины
Взрывы прогремели в Херсоне и Николаевской области, в Киеве объявлена воздушная тревога
Утром 12 октября на Украине снова слышны взрывы. Как сообщают РИА Новости, не менее пяти взрывов прогремело в Херсоне, предположительно, работает система ПВО. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области.
В Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 8:58 мск: Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве.
Первые ракетные удары по Украине были нанесены в понедельник,
Во вторник, 11 октября, взрывы продолжились — в Одесской области, Виннице, Ровно и Кривом Роге. Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.