20idei
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 63.68
eur 62.35
СрочноLand Rover перевернулся после жесткого ДТП
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПодробности

СМИ вновь сообщили о взрывах на территории Украины

Взрывы прогремели в Херсоне и Николаевской области, в Киеве объявлена воздушная тревога

6 572
ds

Воздушную тревогу утром 12 октября объявили как минимум в пяти областях Украины

Поделиться

Утром 12 октября на Украине снова слышны взрывы. Как сообщают РИА Новости, не менее пяти взрывов прогремело в Херсоне, предположительно, работает система ПВО. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области.

В Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 8:58 мск: Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве.

Первые ракетные удары по Украине были нанесены в понедельник, 10 октября. Владимир Путин на заседании Совета безопасности подтвердил, что ракетные удары по Киеву были запущены «высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Президент России добавил, что «в случае продолжения терактов ответы будут жесткими и будут соответствовать масштабу угроз».

Во вторник, 11 октября, взрывы продолжились — в Одесской области, Виннице, Ровно и Кривом Роге. Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

ПВОРоссияУкраинаСпецоперация на Украине
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2