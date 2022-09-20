В гимназии №10 установили мемориальную доску в память о спецназовце, погибшем на Украине
На момент смерти ему было 25 лет
В гимназии №10 в центре Новосибирска прошла церемония открытия мемориальной доски, посвященной лейтенанту спецназа Росгвардии Никите Цвиренко, который погиб на Украине.
На церемонии присутствовали родители военнослужащего, школьные учителя, учащиеся, а также сотрудники и курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии, где и учился Никита Цвиренко.
— Сегодня мы открываем памятную доску вашему выпускнику, нашему выпускнику Новосибирского военного института Никите Цвиренко. 24 февраля началась специальная военная операция, в которой приняли участие многие наши земляки, новосибирцы, в том числе Никита. С первых дней Никита принимал участие в боевых действиях по защите мирного населения Донбасса <…> Выполнял свои задачи с честью, достойно, как и положено бойцу-спецназовцу, — высказался начальник НВИ, генерал-майор Валерий Косухин.
Как сообщила корреспонденту НГС сестра погибшего Анастасия Цвиренко, ее брат погиб 19 июля, похороны прошли 6 августа. Последние годы он служил в 25-м отдельном отряде специального назначения Меркурий в Смоленске.
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— С самого детства был очень улыбчивый и любил обниматься, был старшим ответственным братом, родители всегда могли оставить его со своей младшей сестрёнкой. Он никогда не сидел дома, ходил на множество разных секций. В 2016 году поступил в Новосибирский военный институт. Почему в военный? Потому что решил пойти по стопам предков. Наши два прадеда участвовали в Великой Отечественной войне, один смог пройти всю войну, второй прадедушка, к сожалению, погиб в 1944 году, — добавила Анастасия Цвиренко.
В начале сентября мемориальную доску погибшему на Украине ефрейтору Камилю Хабибназарову открыли в школе №24. Этому предшествовал скандал: в августе стало известно, что мэрия отказала в установке доски из-за формальных признаков. Как поясняла вице-мэр Анна Терешкова, отказ был обусловлен существующим положением (имеется в виду постановление о Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска): в нем не было ордена Мужества для разрешения на установку.
После того как ситуацию предали огласке, мэр лично извинился перед матерью Камиля Хабибназарова и подписал постановление об установке доски.