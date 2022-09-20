В гимназии №10 установили мемориальную доску в память о спецназовце, погибшем на Украине

— С самого детства был очень улыбчивый и любил обниматься, был старшим ответственным братом, родители всегда могли оставить его со своей младшей сестрёнкой. Он никогда не сидел дома, ходил на множество разных секций. В 2016 году поступил в Новосибирский военный институт. Почему в военный? Потому что решил пойти по стопам предков. Наши два прадеда участвовали в Великой Отечественной войне, один смог пройти всю войну, второй прадедушка, к сожалению, погиб в 1944 году, — добавила Анастасия Цвиренко.

