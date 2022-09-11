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Истории

9 тысяч километров туда и обратно: три сибирячки на старой «Тойоте» съездили на юг и попали в водный апокалипсис

С собой они везли собаку, змею и черепаху — как готовились к поездке и во сколько она обошлась

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На старой «Тойоте» девушки уехали в путешествие на 2,5 месяца

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Три девушки из Новосибирска в этом году отправились в автопутешествие в Сочи на 24-летней Toyota Camry. За 2,5 месяца они столкнулись со смерчами и наводнением, встретили навязчивых нудистов и ящериц без ног. Обратно в Новосибирск тем же путем вернулись не все. Владелица машины Лилия Посаженникова рассказала НГС, как готовилась к поездке, сколько времени заняла дорога и во сколько обошелся бензин. Далее — от первого лица.

Поездка в зону стихийного бедствия


Я, моя коллега по работе Катя и еще одна подруга, Агнет, задумали на отпуск длительное автопутешествие до Абхазии. В Сочи и Краснодаре у нас были друзья: кто-то живет, кто-то, как и мы, приехали в отпуск. На юге мы планировали подработать в качестве преподавателей по робототехнике — заниматься с местными ребятишками.

Мы с Катей водим автомобиль, Агнет была бессменным штурманом. Поехали на моей машине — старенькой Toyota Camry. Первые 36 часов мы ехали практически без остановок, потом поспали четыре часа и доехали до Сочи. В два водителя это просто: один ведет, другой отдыхает.

Я сама под руководством автомеханика разбиралась (на случай ЧП) и готовила машину к отъезду: своими руками меняла фильтры, масло, прокладки и ремни, запаслась в дорогу деталями, которые нам впоследствии очень пригодились.

С нами ехали необычные пассажиры: сибирский полоз по имени Макс и черепаха Белла. Их мы везли нашей подруге Наташе — она осталась развивать робототехнику в Краснодаре, но не решилась везти Макса в ручной клади.

Агнет удалось устроиться на подработку в службу безопасности в крупный торговый центр в Сочи. Спустя месяц нашего пребывания в городе произошло страшное наводнение. Творилась настоящая жуть: смерчи, ливни, машины переворачивало и уносило в море, люди гибли. Наши подруги находились на пляже в Лазаревском, когда неподалеку от них смерч снес кафе.

Торговый центр, где работала Агнет, тоже затопило, благо не в ее смену. Потом в течение недели она помогала остальным сотрудникам приводить его в порядок. Мы чуть не убили свою стиральную машину, когда стирали форму коллег-охранников. Эти доблестные парни в момент наводнения вплавь без света едва успели спасти собак-кинологов — они живут на нижнем этаже ТЦ рядом с операторской.

23 июля в Сочи произошло наводнение, были подтоплены 153 домовладения. Власти признали пострадавшими 644 человека. В администрации обещали, что они до 10 сентября 2022 года получат единовременную материальную помощь: по 10 тысяч рублей всем пострадавшим, по 50 тысяч рублей — тем, у кого частично утрачено имущество, по 100 тысяч рублей получат те пострадавшие, которые полностью потеряли имущество. На эти цели выделено 32 миллиона рублей. Посмотреть масштабы разгула стихии можно по ссылке.

Машина за всё путешествие подвела всего один раз, проблему быстро решили на ближайшем СТО

Машина за всё путешествие подвела всего один раз, проблему быстро решили на ближайшем СТО

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В Сочи нам больше всего запомнились Красная поляна, Большой кавказский заповедник, прогулки к водопадам и горная вершина Роза пик, куда мы добирались на подъемниках. Для экономии средств мы «хакали» маршруты: смотрели, что предлагают туристам в качестве платных экскурсий, и отправлялись туда самостоятельно. С собой у нас была палатка, в которой мы иногда ночевали. Классно было ехать по серпантину между Краснодаром и Сочи.

На юге мы видели удивительных ящериц без ног — желтопузиков. Они большие и страшные, но местные селят их в своих огородах, чтобы те отпугивали змей и других пресмыкающихся.

Неделю мы прорыбачили в живописных местах, Агнет научилась плавать, а до поездки не умела. Спонтанно к нам прилетела мама Агнет. Мы научили ее кататься на сапах и самокате, брали с собой в горные походы. Она достойно пережила все выпавшие на нашу долю испытания и возвращалась с нами в Новосибирск на машине.

Вылазка на нудистский пляж


На нудисткий пляж я отправилась на разведку в одиночку. В целом там всё прилично, но нужно придерживаться следующих правил:

  • не смотреть мужчинам в глаза и ниже пояса. Они караулят сразу на входе на пляж, вот сразу как заканчивается обычный, после невидимой черты прямо патрулируют. Так сказать, проходишь фейсконтроль;
  • лучше расположиться поближе к семейным;
  • ни с кем не заговаривать и дать понять, что компания тебе не нужна.
На нудистском пляже в Сочи оказались очень общительные мужчины

На нудистском пляже в Сочи оказались очень общительные мужчины

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Какой-то мужчина сразу предложил в картишки поиграть, но впоследствии выяснилось, что он один из самых нормальных. Получив отказ, отстал. Со временем краски стали сгущаться, начали всё чаще приползать парни знакомиться, пришлось эвакуироваться. В целом опыт не травматичный, но девушкам лучше ходить в такие места в сопровождении. Хотя смотря какие у вас цели.

Итоги поездки и дорога домой


На бензин мы потратили около 30 тысяч рублей: дорога обошлась намного дешевле, чем добираться не самостоятельно. В ходе поездки мне все-таки удалось поработать дистанционно (вторая моя работа — в рекламном агентстве).

Катя покинула группу раньше, улетев домой на самолете. Полоза Макса, которого мы везли с собой, отпустили в Сочи — решили, что ему будет лучше в живой природе, где лето гораздо дольше. Черепаха Белла теперь гуляет в огороде у нашей подруги Наташи в Краснодаре.

Наш маршрут: Новосибирск — Омск — Челябинск — Уфа — через Урал на Самару — Ростов-на-Дону — Краснодар — Сочи. Обратно он слегка изменился: срезали через Волгоград (вместо Ростова) и еще раз срезали через Тольятти (вместо Самары).

Целиком наше путешествие длилось 2,5 месяца. Обратно ехала за рулем только я, ехала по 15–16 часов в сутки, и дорога заняла 6 дней. В целом эта поездка стала неким испытанием себя, теперь мы готовы на новые свершения и к новым маршрутам. Ближайшие подобные планы — поехать зимой в Сочи, но уже на двух машинах.

Кстати, спрос на осенние туры внутри страны заметно вырос, а в Турцию улететь в сентябре и вовсе тяжело. Где дешевле отдохнуть в бархатный сезон — смотрим на цены в Турции, Египте и на родном юге.

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