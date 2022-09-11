9 тысяч километров туда и обратно: три сибирячки на старой «Тойоте» съездили на юг и попали в водный апокалипсис
С собой они везли собаку, змею и черепаху — как готовились к поездке и во сколько она обошлась
Три девушки из Новосибирска в этом году отправились в автопутешествие в Сочи на 24-летней Toyota Camry. За 2,5 месяца они столкнулись со смерчами и наводнением, встретили навязчивых нудистов и ящериц без ног. Обратно в Новосибирск тем же путем вернулись не все. Владелица машины Лилия Посаженникова рассказала НГС, как готовилась к поездке, сколько времени заняла дорога и во сколько обошелся бензин. Далее — от первого лица.
Поездка в зону стихийного бедствия
Я, моя коллега по работе Катя и еще одна подруга, Агнет, задумали на отпуск длительное автопутешествие до Абхазии. В Сочи и Краснодаре у нас были друзья: кто-то живет, кто-то, как и мы, приехали в отпуск. На юге мы планировали подработать в качестве преподавателей по робототехнике — заниматься с местными ребятишками.
Мы с Катей водим автомобиль, Агнет была бессменным штурманом. Поехали на моей машине — старенькой Toyota Camry. Первые 36 часов мы ехали практически без остановок, потом поспали четыре часа и доехали до Сочи. В два водителя это просто: один ведет, другой отдыхает.
Я сама под руководством автомеханика разбиралась (на случай ЧП) и готовила машину к отъезду: своими руками меняла фильтры, масло, прокладки и ремни, запаслась в дорогу деталями, которые нам впоследствии очень пригодились.
С нами ехали необычные пассажиры: сибирский полоз по имени Макс и черепаха Белла. Их мы везли нашей подруге Наташе — она осталась развивать робототехнику в Краснодаре, но не решилась везти Макса в ручной клади.
Агнет удалось устроиться на подработку в службу безопасности в крупный торговый центр в Сочи. Спустя месяц нашего пребывания в городе произошло страшное наводнение. Творилась настоящая жуть: смерчи, ливни, машины переворачивало и уносило в море, люди гибли. Наши подруги находились на пляже в Лазаревском, когда неподалеку от них смерч снес кафе.
Торговый центр, где работала Агнет, тоже затопило, благо не в ее смену. Потом в течение недели она помогала остальным сотрудникам приводить его в порядок. Мы чуть не убили свою стиральную машину, когда стирали форму коллег-охранников. Эти доблестные парни в момент наводнения вплавь без света едва успели спасти собак-кинологов — они живут на нижнем этаже ТЦ рядом с операторской.
23 июля в Сочи произошло наводнение, были подтоплены 153 домовладения. Власти признали пострадавшими 644 человека. В администрации обещали, что они до 10 сентября 2022 года получат единовременную материальную помощь: по 10 тысяч рублей всем пострадавшим, по 50 тысяч рублей — тем, у кого частично утрачено имущество, по 100 тысяч рублей получат те пострадавшие, которые полностью потеряли имущество. На эти цели выделено 32 миллиона рублей. Посмотреть масштабы разгула стихии можно по ссылке.
В Сочи нам больше всего запомнились Красная поляна, Большой кавказский заповедник, прогулки к водопадам и горная вершина Роза пик, куда мы добирались на подъемниках. Для экономии средств мы «хакали» маршруты: смотрели, что предлагают туристам в качестве платных экскурсий, и отправлялись туда самостоятельно. С собой у нас была палатка, в которой мы иногда ночевали. Классно было ехать по серпантину между Краснодаром и Сочи.
На юге мы видели удивительных ящериц без ног — желтопузиков. Они большие и страшные, но местные селят их в своих огородах, чтобы те отпугивали змей и других пресмыкающихся.
Неделю мы прорыбачили в живописных местах, Агнет научилась плавать, а до поездки не умела. Спонтанно к нам прилетела мама Агнет. Мы научили ее кататься на сапах и самокате, брали с собой в горные походы. Она достойно пережила все выпавшие на нашу долю испытания и возвращалась с нами в Новосибирск на машине.
Вылазка на нудистский пляж
На нудисткий пляж я отправилась на разведку в одиночку. В целом там всё прилично, но нужно придерживаться следующих правил:
- не смотреть мужчинам в глаза и ниже пояса. Они караулят сразу на входе на пляж, вот сразу как заканчивается обычный, после невидимой черты прямо патрулируют. Так сказать, проходишь фейсконтроль;
- лучше расположиться поближе к семейным;
- ни с кем не заговаривать и дать понять, что компания тебе не нужна.
Какой-то мужчина сразу предложил в картишки поиграть, но впоследствии выяснилось, что он один из самых нормальных. Получив отказ, отстал. Со временем краски стали сгущаться, начали всё чаще приползать парни знакомиться, пришлось эвакуироваться. В целом опыт не травматичный, но девушкам лучше ходить в такие места в сопровождении. Хотя смотря какие у вас цели.
Итоги поездки и дорога домой
На бензин мы потратили около 30 тысяч рублей: дорога обошлась намного дешевле, чем добираться не самостоятельно. В ходе поездки мне все-таки удалось поработать дистанционно (вторая моя работа — в рекламном агентстве).
Катя покинула группу раньше, улетев домой на самолете. Полоза Макса, которого мы везли с собой, отпустили в Сочи — решили, что ему будет лучше в живой природе, где лето гораздо дольше. Черепаха Белла теперь гуляет в огороде у нашей подруги Наташи в Краснодаре.
Наш маршрут: Новосибирск — Омск — Челябинск — Уфа — через Урал на Самару — Ростов-на-Дону — Краснодар — Сочи. Обратно он слегка изменился: срезали через Волгоград (вместо Ростова) и еще раз срезали через Тольятти (вместо Самары).
Целиком наше путешествие длилось 2,5 месяца. Обратно ехала за рулем только я, ехала по 15–16 часов в сутки, и дорога заняла 6 дней. В целом эта поездка стала неким испытанием себя, теперь мы готовы на новые свершения и к новым маршрутам. Ближайшие подобные планы — поехать зимой в Сочи, но уже на двух машинах.
Кстати, спрос на осенние туры внутри страны заметно вырос, а в Турцию улететь в сентябре и вовсе тяжело. Где дешевле отдохнуть в бархатный сезон — смотрим на цены в Турции, Египте и на родном юге.