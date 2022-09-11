9 тысяч километров туда и обратно: три сибирячки на старой «Тойоте» съездили на юг и попали в водный апокалипсис

Я сама под руководством автомеханика разбиралась (на случай ЧП) и готовила машину к отъезду: своими руками меняла фильтры, масло, прокладки и ремни, запаслась в дорогу деталями, которые нам впоследствии очень пригодились.

С нами ехали необычные пассажиры: сибирский полоз по имени Макс и черепаха Белла. Их мы везли нашей подруге Наташе — она осталась развивать робототехнику в Краснодаре, но не решилась везти Макса в ручной клади.