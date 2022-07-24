Как сейчас выглядят улицы Сочи после разрушительного потопа: посмотрите, что натворила стихия

— Это было очень страшно. Такого мы еще не видели, — говорят очевидцы о водном апокалипсисе, который обрушился на Сочи 23 июля.

Сильный дождь привел к мощному потопу, улицы нескольких районов города превратились в бурные реки — люди, машины и вещи плыли с большой скоростью, не в силах противостоять стихии.

Фотокорреспондент SOCHI1.RU показал, как сейчас выглядят улицы курортного города.