Как сейчас выглядят улицы Сочи после разрушительного потопа: посмотрите, что натворила стихия
Повсюду лежат покореженные машины — масштаб последствий даже трудно предположить
— Это было очень страшно. Такого мы еще не видели, — говорят очевидцы о водном апокалипсисе, который обрушился на Сочи 23 июля.
Сильный дождь привел к мощному потопу, улицы нескольких районов города превратились в бурные реки — люди, машины и вещи плыли с большой скоростью, не в силах противостоять стихии.
Фотокорреспондент SOCHI1.RU показал, как сейчас выглядят улицы курортного города.
Буквально за час в Сочи затопило магазины, первые этажи в домах. Местная жительница Нина Говорова рассказывает, что шла с работы, когда пошел сильный дождь.
— Это не то что дождь стеной, это просто огромные потоки воды, за секунду улицы превратились в реки, и мне реально стало страшно, сначала я брела по колено в воде, потом чуть ли не по пояс. А идти мне было еще долго, я позвонила сестре. Она живет недалеко, и я побежала к ней, потому что уже поплыли по улице машины. Я с рождения живу в Сочи, но такого ужаса не видела, — говорит Нина, поток воды прибывал буквально за секунды, когда она забежала в подъезд дома сестры, в него уже пошла вода.
По словам Нины Говоровой, люди пытались бежать и кричали, забегали в первые попавшиеся магазины, им было очень страшно.
— Женщину с 7-летней девочкой я позвала с собой в квартиру сестры. Она очень кричала, сначала пыталась тащить намокшие сумки, потом их бросила, схватила ребенка, потому что ее чуть не унесло. До утра мы были в квартире моей сестры, приезжие просто шокированы, они такой стихии никогда не видели, — говорит Нина.
Еще один житель микрорайона, Сергей, говорит, что его новая иномарка уплыла прямо у него на глазах. Мужчина возвращался домой, когда пошел сильный дождь. Из-за непогоды он решил поставить машину в гараж, но не доехал.
— Я почувствовал, что я уже не еду, а плыву. Как раз машина за что-то зацепилась, и я выпрыгнул из нее, а она поплыла дальше. Я кое-как выбрался из потока, он был очень сильным, один раз мне казалось, что сил не хватит. Но я еще помог другому мужчине, мы зацепились за ветку дерева и выбрались, — говорит Сергей.
Утром он обнаружил свою машину за квартал от того места, где он выпрыгнул из нее. Она въехала в другие машины и там застряла.
По данным администрации Сочи, от удара стихии пострадали
По предварительным данным, серьезно пострадали больше
Сейчас представители администрации проводят подворовые обходы района, который попал в зону затопления, готовятся документы для объявления ЧС.
Юрий Петровский приехал в Сочи на джипе из Ульяновской области, сегодня он его обнаружил вверх колесами очень далеко от того места, где оставил.
— Ну машину просто не восстановить. Хорошо, что застрахована. Хоть бы кто предупредил, что ее нужно было куда-то перегнать, может, на какую-то закрытую стоянку поставить. Мы первый раз видим такое. У меня в машине телефон остался, уплыл вместе с ней. Теперь думаем, как домой-то возвращаться, у нас куча вещей, собака, мы надолго на отдых ехали, — говорит Юрий.
Машина сочинца Максима никуда не уплыла, ее просто закидало асфальтом. Все окна разбиты, сильно пострадал капот, в дверях — дыры от плитки.
— Просто плиткой авто закидало и асфальтом, я прямо смотрел из окна, как ее бьет со всех сторон, и ничего не мог сделать. Асфальт плыл со всех сторон, его бросало этим потоком. Ужас, конечно. У нас были тут сильные дожди, но чтобы такой — никогда, — говорит Максим.
Администрация обещает помочь собрать документы на выплаты и с восстановлением утраченных документов.
Пляжи закрыты для купания, там очень большие наносы из веток. Идет санитарная уборка. Завершаются работы по восстановлению электроснабжения.
Пока известно об одной погибшей. Скончалась женщина, которую придавил плывущий автомобиль. Хотя жертв могло быть больше. Местные спасатели рассказали, как освобождали людей из затопленного цокольного помещения. Входную дверь придавило мощным потоком воды, и те, кто был внутри, стояли почти по плечи в воде:
— Удалось выломать решетку вентиляции и докричаться. Открыть дверь вручную не получалось, потому использовали гидравлический инструмент. Воды было по верхний край двери — и внутри, и снаружи — они, наверное, на чем-то стояли. Чтобы выбраться из этого помещения, нужно было не просто проплыть под водой 1
Всё это время пожарные расчеты откачивали воду насосом. После спасения пострадавших передали врачам. Они не только долго находились в холодной воде, но и их еще ударило током.