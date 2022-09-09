Гагарин трогал за колено, а Ельцин пытался снять с нее пальто. Какой запомнится россиянам Елизавета II
В 1961 году британская королева приняла у себя знаменитого космонавта, а в 1994-м единственный раз посетила Москву
В четверг, 8 сентября, королева Елизавета II, которая правила Великобританией дольше всех монархов, скончалась в возрасте 96 лет. Как сообщил Букингемский дворец, королева мирно скончалась в замке Балморал — своей любимой резиденции, которая находится в Шотландии. В последние годы Елизавета II проводила там почти каждое лето, а в детстве ездила туда в гости к бабушке и дедушке. MSK1.RU рассказывает, какой она запомнилась россиянам.
Съела лимон вместе с Гагариным
Несмотря на довольно прохладные отношения СССР и Великобритании в 60-х, Юрий Гагарин, пионер космоса, в июле 1961 года прибыл в Англию с «миссией мира» по просьбе тамошнего профсоюза литейщиков. В аэропорту Хитроу космонавта встретил всего лишь заместитель министра авиации Британии. У Гагарина был довольно скромный график с запланированными встречами с рабочими и посещением достопримечательностей. Королевы в этом графике, как гласит история, не было. Британцы горячо приветствовали космонавта, а его портрет не сходил с обложек газет. В итоге через три дня после приезда Юрия Гагарина была организована его встреча с Елизаветой II.
На этой встрече произошло сразу несколько казусов, связанных с придворным этикетом. О них рассказывал британский исследователь истории мировой космонавтики Кристофер Райли, а позднее описывал в своей книге писатель Лев Данилкин.
По правилам британского придворного этикета королевские особы на тот момент не могли фотографироваться с простолюдинами. Но 35-летняя на тот момент Елизавета II красиво обошла этот запрет, объяснив, что Гагарин — не земной человек, а небесный, практически небожитель и что никакого нарушения, если они сделают совместный снимок, не будет. Правда, найти ту фотографию так никто и не смог: вероятнее всего, она хранится в королевских архивах. На встречу с Гагариным Елизавета II пришла в обычном платье и с одним из своих любимых корги.
Во время официального обеда Гагарин честно признался королеве, что не знает, как пользоваться множеством неизвестных ему приборов, лежащих на столе. В ответ Елизавета II заметила, что и сама не знает, что к чему, просто лакеи каждый раз подают необходимый столовый прибор. И чтобы избавиться от неловкости, предложила всем есть тем, чем привыкли и чем удобно, взяла простую ложку и вместе с Гагариным начала есть ею паштет из омаров.
В биографии Гагарина, написанной Львом Данилкиным, рассказывается, что космонавт до такой степени не мог поверить, что перед ним живая королева, что не сдержался и потрогал под столом за колено. Та лишь улыбнулась и продолжала пить кофе.
Сам Гагарин пил не кофе, а чай с лимоном. Опустошив чашку, он достал ложечкой дольку лимона и съел ее. Но если и в СССР, и в России это обычное дело, то при королевском дворе такой поступок — неслыханное нарушение этикета, всё равно что есть руками и вытирать их о скатерть. Королева нашла выход и из этой ситуации, сказав всем «пить чай по-гагарински», достала свой лимон из чашки и съела его. Впрочем, последнюю историю часто называют мифом.
Избегала фотографироваться на фоне Мавзолея
В 1994 году Елизавета II впервые побывала в России, хотя могла сделать это гораздо раньше. Всему виной, понятное дело, политика. Виндзоры не хотели ездить туда, где был убит Николай II — последний русский император, с которым их связывало давнее родство. Во время холодной войны отношения между странами были максимально натянутыми. В 1956 году королева прохладно приняла у себя Никиту Хрущева.
Спустя три года после распада Советского Союза королева Елизавета II ответила согласием на приглашение президента Бориса Ельцина приехать в страну.
— Для России этот визит является высшим признанием того, что наша страна находится на пути к демократии, — заявил тогда Ельцин журналистам.
Согласно протоколу поездок английского двора, королева должна была прибыть в Россию либо покинуть ее морским путем, потому что это страна, имеющая морскую границу. Большая часть запланированной поездки проходила в Москве, поэтому было решено, что Елизавета II прилетит в столицу на самолете, а уплывет из страны на яхте «Британия», которая ждала ее на Английской набережной Санкт-Петербурга.
17 октября Елизавета II вместе со своим супругом, принцем Филиппом, прилетела в Москву. Из аэропорта ее на королевском Rolls-Royce доставили в Кремль. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца королевскую чету встретили Борис и Наина Ельцины. Королева была в костюме желтого цвета, и российский президент — будто бы случайно — преподнес важной гостье букет из желтых цветов.
Когда президент по-джентльменски попытался помочь снять королеве пальто, Елизавета II ловко увернулась от его руки: королевский протокол запрещает касаться монарха. По воспоминаниям королевского биографа Хьюго Викерса, много шума наделал и поцелуй Ельцина. Президент спонтанно поцеловал Елизавете II руку, опять же забыв о тонкостях дипломатического протокола. Однако королева, как писали в СМИ, оценила этот галантный жест.
Королева посетила соборы Московского Кремля и посмотрела на предметы быта русских императоров. На Красной площади она хотела пообщаться с простым народом, но вокруг были только журналисты. Как писали британские СМИ, Елизавета II старательно избегала фотографироваться на фоне Мавзолея и вообще не смотрела туда, где лежит мумия вождя Октябрьской революции.
Не обошлось без балета — в Большом театре королевская чета посмотрела «Жизель». На торжественном банкете в Грановитой палате Кремля (на фоне грандиозной росписи с изображением князя Владимира Святославовича с сыновьями) Елизавета II сидела по правую руку от Ельцина. На ней было платье цвета морской волны и бриллиантовая тиара. Президент произнес тост, все пригубили, кроме королевы, которая просто держала бокал в руке.
— Я первый британский монарх, посетивший Москву, а вы — первый президент независимой России, — обратилась королева к Борису Ельцину. — Мы с вами провели большую часть нашей жизни, веря, что этот вечер никогда не состоится.
В качестве подарка британская королева преподнесла президенту России деревянный ларец.
— Я открыл его, и повеяло какой-то детской сказкой, — позднее вспоминал Ельцин. — В коробке оказалось множество выдвижных ящичков. В ящичках — пакетики с семенами. Целая коллекция семян из королевского сада.
О смерти Елизаветы II стало известно вечером 8 сентября. Жители Москвы несли цветы к посольству Великобритании. MSK1.RU поговорил с жителями Британии и Шотландии о том, как там встретили новость об уходе королевы. И рассказали, как Британия будет прощаться с Елизаветой II. В Москве же посол Великобритании вышла к москвичам, которые пришли попрощаться с Елизаветой II.