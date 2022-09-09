Гагарин трогал за колено, а Ельцин пытался снять с нее пальто. Какой запомнится россиянам Елизавета II

На этой встрече произошло сразу несколько казусов, связанных с придворным этикетом. О них рассказывал британский исследователь истории мировой космонавтики Кристофер Райли, а позднее описывал в своей книге писатель Лев Данилкин.



По правилам британского придворного этикета королевские особы на тот момент не могли фотографироваться с простолюдинами. Но 35-летняя на тот момент Елизавета II красиво обошла этот запрет, объяснив, что Гагарин — не земной человек, а небесный, практически небожитель и что никакого нарушения, если они сделают совместный снимок, не будет. Правда, найти ту фотографию так никто и не смог: вероятнее всего, она хранится в королевских архивах. На встречу с Гагариным Елизавета II пришла в обычном платье и с одним из своих любимых корги.

