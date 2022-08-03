На конкурс национального контента заявились полторы тысячи проектов
Лучшие получат господдержку
Институт развития интернета закрыл очередной набор проектов на создание национального контента. В этот раз в на конкурс было подано около полутора тысяч заявок, больше всего — в категории «Видеоконтент», включающей в себя художественные, документальные, анимационные сериалы и программы. На втором месте — блогосфера, контент для социальных сетей, далее — мультиформатные проекты, видеоигры и ПО, спецпроекты в интернет-СМИ.
— Из 1500 заявок до этапа очной защиты дойдут не все, — заявила исполнительный директор Института развития интернета Елена Лапина. — Мы не отдаем предпочтения какому-то одному жанру или формату — самым важным остается качество проекта, сильная и актуальная история, талантливая команда. Мы также внимательно проверяем технические аспекты: понимание критериев конкурса и соответствие им, детально расписанный бюджет, четкое обозначение целевой аудитории и сроков производства.
В ближайшее время ИРИ проверит полученные заявки на соответствие требованиям конкурсного отбора и полноту представленной информации. Прошедшие валидацию заявки получат оценку независимых отраслевых экспертов, а в конце сентября состоится очная защита. Избранные проекты получат государственную поддержку.