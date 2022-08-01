«От омикрона в России умерли около 70 тысяч человек». Вирусологи ждут в августе волну ковида и рост госпитализаций

Он считает, что, скорее всего, пика этой волны мы достигнем — по примеру других стран — примерно через месяц, а значит, к концу августа:



— Главное действующее «лицо» здесь — это вариант омикрона BA.5. Выявляются и другие варианты. Вирус в принципе очень изменчивый, и в ходе пандемии было выявлено много вариантов. Но такое серьезное эпидемиологическое значение имеют только некоторые из них. За всё время коронавирусной пандемии главными были четыре штамма вируса: исходный уханьский, затем альфа, далее дельта и с конца прошлого года омикрон.