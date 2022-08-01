«От омикрона в России умерли около 70 тысяч человек». Вирусологи ждут в августе волну ковида и рост госпитализаций
Эксперты — о характере новой волны и о том, почему утихли призывы к ревакцинации
Сейчас в России происходит рост заболеваемости ковидом, но в последнее время в информационном поле сложилось впечатление, что про это заболевание забыли. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, какова ситуация с коронавирусом сейчас, когда ждать ее ухудшения и почему ослабли призывы на ревакцинацию.
Когда начнется рост госпитализаций
— Сейчас по всему миру идет очередная волна коронавирусной пандемии: она имеет некую тенденцию к снижению в некоторых странах. Россия относится к числу стран, в которых эта волна только начинается. По миру она началась в начале июня — в июле. В каких-то странах она сейчас на пике или уже намечается снижение, у нас — подъём, — описывает ситуацию вирусолог Анатолий Альтштейн.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Он считает, что, скорее всего, пика этой волны мы достигнем — по примеру других стран — примерно через месяц, а значит, к концу августа:
— Главное действующее «лицо» здесь — это вариант омикрона BA.5. Выявляются и другие варианты. Вирус в принципе очень изменчивый, и в ходе пандемии было выявлено много вариантов. Но такое серьезное эпидемиологическое значение имеют только некоторые из них. За всё время коронавирусной пандемии главными были четыре штамма вируса: исходный уханьский, затем альфа, далее дельта и с конца прошлого года омикрон.
Анатолий Альтштейн напоминает, что омикрон BA.1 дал пик заболеваемости в мире в январе 2022 года (в России в феврале). Потом появился второй вариант — ВА.2, давший подъём в марте и апреле. В это же время появились варианты ВА.3, ВА.4 и ВА.5. BA.4 дали подъём заболеваемости в мае, BA.5 — в июне. И сейчас этот подъём продолжается.
— По-видимому, ВА.5 — достойный наследник исходного омикрона. В среднем сейчас около 1 миллиона человек в день в мире заражаются коронавирусной инфекцией. Вариант BA.2.75, «кентавр», о котором все говорят, я думаю, привлекает внимание из-за своего звучного красивого названия, вызывающего ощущение какой-то опасности. Но реально никто пока не знает о его возможностях. Неясно, сможет ли он вызвать свою собственную волну, — говорит эксперт.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что может. По его словам, если в других странах видна довольно очерченная новая волна с подъемом в течение пяти-шести недель, а потом с начинающимся спадом, то в России может быть по-своему: две волны с разными вариантами омикрона могут слиться в том числе с BA.2.75 — «кентавром».
— Мы можем увидеть затяжной подъём, усиливающийся во второй половине сентября — в начале октября. Пока всё более или менее очевидно в краткосрочном прогнозе: понятно, что ВА.4, ВА.5 даже в большей степени влияют на ухудшение эпидситуации. С ними связан рост заболеваемости: мы только в самом начале этого подъема, в ближайшие пять-шесть недель он будет происходить. Вскоре мы должны будем увидеть рост госпитализаций. Как правило, они отстают недели на две, — подчеркивает эксперт.
Но, по словам Анатолия Альтштейна, все варианты омикрона отличаются относительно низкой летальностью (отношение числа умерших к числу заболевших):
— По моим подсчетам, летальность за последние три месяца — с мая по июль — еще снизилась и составляет примерно 0,25–0,5% (в некоторых странах — около 0,1–0,2%). В начале пандемии при уханьском варианте она составляла больше 5%, для альфы — 2,0–2,5%, для дельты — 1,5%. То есть мы имеем четкое снижение летальности примерно в 20 раз и более, как и ожидалось.
Можно ли ревакцинироваться при подъеме
Александр Соловьев считает, что ревакцинироваться нужно:
— Но если европейские и американские вакцины должны выйти обновленными ближе к середине сентября, то в России только один вариант остается — «Спутник V». Зарубежные вакцины к нам так и не завозятся. Сейчас опубликовано не меньше пяти исследований, которые показывают, что третья и четвертая бустерные дозы возвращают эффективность вакцин. А без них эффективность значительно снижается по отношению к рискам госпитализации с тяжелым заболеванием и смерти от ковида.
Он отмечает, что тема с вакцинацией у нас закончилась зимой: как только заболеваемость пошла на спад, больницы стали освобождаться от коронавирусных пациентов и вернулись к своей обычной медицинской работе. В этот период времени, по его мнению, фактически вообще прекратилось какое-то информационное воздействие о необходимости ревакцинации, новых исследований.
— На мой взгляд, и в предыдущий-то период не было хорошей информационной кампании: она усиливалась только в период, когда мы уже приближались к катастрофическому какому-то состоянию в медицине. То есть когда наступает облегчение ситуации, происходит переключение на какие-то другие новостные темы, про коронавирус мы забываем, к сожалению. А он никуда не исчезает. И события, происходящие в мире после 24 февраля, тоже повлияли, — комментирует Александр Соловьев.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова говорит, что на вопрос, почему нет такой активной агитации к ревакцинации, сложно ответить однозначно:
— Возможно, у Минздрава есть надежда на сформированный коллективный иммунитет, на сравнительно легкую переносимость новых вариантов коронавируса. Или не до того сейчас из-за политических событий, происходящих в мире. Возможно, активная агитация начнется позже, когда заболеваемость начнет резко расти, а это, по прогнозам, август — сентябрь.
Анатолий Альтштейн уверен, что вакцинироваться и ревакцинироваться сейчас нужно — независимо от волны или ожидания волны:
— Что толку ожидать волну, если мировой уровень заболеваемости и без нее около 0,5 миллиона случаев в день. Здесь не нужно уже смотреть на волны, нужно выполнять простую схему. В России сейчас одна доступная вакцина — «Спутник V» и ее варианты. После вакцинации (введение двух компонентов вакцины с интервалом в 3 недели) ревакцинацию нужно делать каждые полгода. Существующие вакцины от омикрона защищают меньше по сравнению с защитой от предыдущих вариантов, но должны защищать от тяжелого течения болезни и от летального исхода.
Анатолий Альтштейн отмечает, что омикрон считается «легким» штаммом, но из-за высокой заболеваемости в мире от него уже умер почти 1 миллион человек, в России — около 70 тысяч. От предыдущих штаммов, по словам эксперта, умерло около 5,5 миллиона человек, в России — более 300 тысяч.
При этом Анатолий Альтштейн понимает, что в России и в мире есть сложное отношение к вакцинации: многие не доверяют призывам врачей.
— Вакцинация добровольная: сейчас никто не заставляет этого делать, но я рекомендую прививаться, особенно пожилым и хронически больным людям, которым этот вирус особенно опасен. Вакцинация определенно снижает вероятность тяжело заболеть и умереть. Необходима работа над новыми вариантами вакцины, направленными именно против омикрона, который уйдет от нас нескоро, — замечает вирусолог.
Ранее мы рассказывали о том, почему новосибирский «Вектор» не дождался заказа Минздрава РФ на «ЭпиВакКорону» в феврале, а также куда пропадал «Спутник Лайт» и чем его можно заменить. А какие симптомы характерны для «кентавра» и поможет ли прививка от нового варианта омикрона, вы можете почитать здесь.