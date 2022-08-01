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«От омикрона в России умерли около 70 тысяч человек». Вирусологи ждут в августе волну ковида и рост госпитализаций

Эксперты — о характере новой волны и о том, почему утихли призывы к ревакцинации

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Ситуация с ковидом начала ухудшаться в июле, и эта тенденция будет продолжаться

Ситуация с ковидом начала ухудшаться в июле, и эта тенденция будет продолжаться

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Сейчас в России происходит рост заболеваемости ковидом, но в последнее время в информационном поле сложилось впечатление, что про это заболевание забыли. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, какова ситуация с коронавирусом сейчас, когда ждать ее ухудшения и почему ослабли призывы на ревакцинацию.

Когда начнется рост госпитализаций

— Сейчас по всему миру идет очередная волна коронавирусной пандемии: она имеет некую тенденцию к снижению в некоторых странах. Россия относится к числу стран, в которых эта волна только начинается. По миру она началась в начале июня — в июле. В каких-то странах она сейчас на пике или уже намечается снижение, у нас — подъём, — описывает ситуацию вирусолог Анатолий Альтштейн.

Анатолий Альтштейн — вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».

Он считает, что, скорее всего, пика этой волны мы достигнем — по примеру других стран — примерно через месяц, а значит, к концу августа:

— Главное действующее «лицо» здесь — это вариант омикрона BA.5. Выявляются и другие варианты. Вирус в принципе очень изменчивый, и в ходе пандемии было выявлено много вариантов. Но такое серьезное эпидемиологическое значение имеют только некоторые из них. За всё время коронавирусной пандемии главными были четыре штамма вируса: исходный уханьский, затем альфа, далее дельта и с конца прошлого года омикрон.

Эксперты ждут роста госпитализаций в течение двух недель

Эксперты ждут роста госпитализаций в течение двух недель

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Анатолий Альтштейн напоминает, что омикрон BA.1 дал пик заболеваемости в мире в январе 2022 года (в России в феврале). Потом появился второй вариант — ВА.2, давший подъём в марте и апреле. В это же время появились варианты ВА.3, ВА.4 и ВА.5. BA.4 дали подъём заболеваемости в мае, BA.5 — в июне. И сейчас этот подъём продолжается.

— По-видимому, ВА.5 — достойный наследник исходного омикрона. В среднем сейчас около 1 миллиона человек в день в мире заражаются коронавирусной инфекцией. Вариант BA.2.75, «кентавр», о котором все говорят, я думаю, привлекает внимание из-за своего звучного красивого названия, вызывающего ощущение какой-то опасности. Но реально никто пока не знает о его возможностях. Неясно, сможет ли он вызвать свою собственную волну, — говорит эксперт.

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что может. По его словам, если в других странах видна довольно очерченная новая волна с подъемом в течение пяти-шести недель, а потом с начинающимся спадом, то в России может быть по-своему: две волны с разными вариантами омикрона могут слиться в том числе с BA.2.75 — «кентавром».

— Мы можем увидеть затяжной подъём, усиливающийся во второй половине сентября — в начале октября. Пока всё более или менее очевидно в краткосрочном прогнозе: понятно, что ВА.4, ВА.5 даже в большей степени влияют на ухудшение эпидситуации. С ними связан рост заболеваемости: мы только в самом начале этого подъема, в ближайшие пять-шесть недель он будет происходить. Вскоре мы должны будем увидеть рост госпитализаций. Как правило, они отстают недели на две, — подчеркивает эксперт.

Анатолий Альтштейн отмечает, что всё же при омикроне летальность ниже, чем при предыдущих штаммах ковида

Анатолий Альтштейн отмечает, что всё же при омикроне летальность ниже, чем при предыдущих штаммах ковида

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Но, по словам Анатолия Альтштейна, все варианты омикрона отличаются относительно низкой летальностью (отношение числа умерших к числу заболевших):

— По моим подсчетам, летальность за последние три месяца — с мая по июль — еще снизилась и составляет примерно 0,25–0,5% (в некоторых странах — около 0,1–0,2%). В начале пандемии при уханьском варианте она составляла больше 5%, для альфы — 2,0–2,5%, для дельты — 1,5%. То есть мы имеем четкое снижение летальности примерно в 20 раз и более, как и ожидалось.

Можно ли ревакцинироваться при подъеме


Александр Соловьев считает, что ревакцинироваться нужно:

— Но если европейские и американские вакцины должны выйти обновленными ближе к середине сентября, то в России только один вариант остается — «Спутник V». Зарубежные вакцины к нам так и не завозятся. Сейчас опубликовано не меньше пяти исследований, которые показывают, что третья и четвертая бустерные дозы возвращают эффективность вакцин. А без них эффективность значительно снижается по отношению к рискам госпитализации с тяжелым заболеванием и смерти от ковида.

Он отмечает, что тема с вакцинацией у нас закончилась зимой: как только заболеваемость пошла на спад, больницы стали освобождаться от коронавирусных пациентов и вернулись к своей обычной медицинской работе. В этот период времени, по его мнению, фактически вообще прекратилось какое-то информационное воздействие о необходимости ревакцинации, новых исследований.

Сейчас в регионы либо не поступает «Спутник Лайт», либо поступает в меньшем количестве, но уже с начала 2022 года вместо него можно использовать первый компонент «Спутника V»

Сейчас в регионы либо не поступает «Спутник Лайт», либо поступает в меньшем количестве, но уже с начала 2022 года вместо него можно использовать первый компонент «Спутника V»

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— На мой взгляд, и в предыдущий-то период не было хорошей информационной кампании: она усиливалась только в период, когда мы уже приближались к катастрофическому какому-то состоянию в медицине. То есть когда наступает облегчение ситуации, происходит переключение на какие-то другие новостные темы, про коронавирус мы забываем, к сожалению. А он никуда не исчезает. И события, происходящие в мире после 24 февраля, тоже повлияли, — комментирует Александр Соловьев.

Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова говорит, что на вопрос, почему нет такой активной агитации к ревакцинации, сложно ответить однозначно:

— Возможно, у Минздрава есть надежда на сформированный коллективный иммунитет, на сравнительно легкую переносимость новых вариантов коронавируса. Или не до того сейчас из-за политических событий, происходящих в мире. Возможно, активная агитация начнется позже, когда заболеваемость начнет резко расти, а это, по прогнозам, август — сентябрь.

Анатолий Альтштейн уверен, что вакцинироваться и ревакцинироваться сейчас нужно — независимо от волны или ожидания волны:

— Что толку ожидать волну, если мировой уровень заболеваемости и без нее около 0,5 миллиона случаев в день. Здесь не нужно уже смотреть на волны, нужно выполнять простую схему. В России сейчас одна доступная вакцина — «Спутник V» и ее варианты. После вакцинации (введение двух компонентов вакцины с интервалом в 3 недели) ревакцинацию нужно делать каждые полгода. Существующие вакцины от омикрона защищают меньше по сравнению с защитой от предыдущих вариантов, но должны защищать от тяжелого течения болезни и от летального исхода.

Анатолий Альтштейн отмечает, что омикрон считается «легким» штаммом, но из-за высокой заболеваемости в мире от него уже умер почти 1 миллион человек, в России — около 70 тысяч. От предыдущих штаммов, по словам эксперта, умерло около 5,5 миллиона человек, в России — более 300 тысяч.

Если ранее кроме «Спутника» в России использовали и другие вакцины, то сейчас фактически остается только он

Если ранее кроме «Спутника» в России использовали и другие вакцины, то сейчас фактически остается только он

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При этом Анатолий Альтштейн понимает, что в России и в мире есть сложное отношение к вакцинации: многие не доверяют призывам врачей.

— Вакцинация добровольная: сейчас никто не заставляет этого делать, но я рекомендую прививаться, особенно пожилым и хронически больным людям, которым этот вирус особенно опасен. Вакцинация определенно снижает вероятность тяжело заболеть и умереть. Необходима работа над новыми вариантами вакцины, направленными именно против омикрона, который уйдет от нас нескоро, — замечает вирусолог.

Ранее мы рассказывали о том, почему новосибирский «Вектор» не дождался заказа Минздрава РФ на «ЭпиВакКорону» в феврале, а также куда пропадал «Спутник Лайт» и чем его можно заменить. А какие симптомы характерны для «кентавра» и поможет ли прививка от нового варианта омикрона, вы можете почитать здесь.

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