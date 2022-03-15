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Запасы «Спутника Лайт» в Новосибирской области истощились — что можно поставить вместо него

Минздрав РФ еще в феврале сообщил, что «Спутник Лайт» заменим

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Первый компонент вакцины «Спутник V» заменяет «Спутник Лайт»

Первый компонент вакцины «Спутник V» заменяет «Спутник Лайт»

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Новосибирцы столкнулись с невозможностью поставить в некоторых поликлиниках вакцину от ковида «Спутник Лайт». Читатели начали сообщать о подобной проблеме с начала марта.

— Записывалась на ревакцинацию через «Госуслуги» — удивилась, что нет записи на «Спутник Лайт». Подумала, что разберусь на месте. Когда пришла, мне врачи сказали, что «Спутника Лайт» нет в поликлинике и в городе, — рассказала читательница Елизавета.

С отсутствием вакцины столкнулась и Елена из поликлиники № 18, и другие читатели, обратившиеся в редакцию.

Журналист НГС уточнил в региональном Минздраве, сколько «Спутника Лайт» осталось в регионе: по данным на 10 марта, — 2252. «Спутника V» — около 430 000 доз.

Также в Минздраве региона уточнили, что последняя поставка вакцины «Спутник Лайт» в Новосибирскую область была 28 января. Информации о грядущих поставках пока нет.

Минздрав РФ разрешил замену

Минздрав России в феврале 2022 года разрешил использование первого компонента вакцины «Спутник V» вместо «Спутника Лайт» (ранее говорилось, что допускается ставить одну дозу, но о замене вакцин речи не было. — Прим. ред.).

По информации в инструкции к «Спутнику V» от 24 февраля, теперь при необходимости допускается однократная вакцинация компонентом I в дозе 0,5 мл, что соответствует вакцинации препаратом «Спутник Лайт».

— Допускается вакцинация компонентом II в дозе 0,5 мл (бустирование) после вакцинации препаратом «Спутник Лайт», что эквивалентно вакцинации I и II компонентами, — добавляется в документе.

Ранее мы рассказывали, что Новосибирская область оказалась в числе лидеров по ревакцинации против ковида.

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