Запасы «Спутника Лайт» в Новосибирской области истощились — что можно поставить вместо него

Новосибирцы столкнулись с невозможностью поставить в некоторых поликлиниках вакцину от ковида «Спутник Лайт». Читатели начали сообщать о подобной проблеме с начала марта.



— Записывалась на ревакцинацию через «Госуслуги» — удивилась, что нет записи на «Спутник Лайт». Подумала, что разберусь на месте. Когда пришла, мне врачи сказали, что «Спутника Лайт» нет в поликлинике и в городе, — рассказала читательница Елизавета.