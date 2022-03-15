Запасы «Спутника Лайт» в Новосибирской области истощились — что можно поставить вместо него

Новосибирцы столкнулись с невозможностью поставить в некоторых поликлиниках вакцину от ковида «Спутник Лайт». Читатели начали сообщать о подобной проблеме с начала марта.
— Записывалась на ревакцинацию через «Госуслуги» — удивилась, что нет записи на «Спутник Лайт». Подумала, что разберусь на месте. Когда пришла, мне врачи сказали, что «Спутника Лайт» нет в поликлинике и в городе, — рассказала читательница Елизавета.
С отсутствием вакцины столкнулась и Елена из поликлиники
Журналист НГС уточнил в региональном Минздраве, сколько «Спутника Лайт» осталось в регионе: по данным на 10 марта, — 2252. «Спутника V» — около
Также в Минздраве региона уточнили, что последняя поставка вакцины «Спутник Лайт» в Новосибирскую область была 28 января. Информации о грядущих поставках пока нет.
Минздрав РФ разрешил замену
Минздрав России в феврале 2022 года разрешил использование первого компонента вакцины «Спутник V» вместо «Спутника Лайт» (ранее говорилось, что допускается ставить одну дозу, но о замене вакцин речи не было. — Прим. ред.).
По информации в инструкции к «Спутнику V» от 24 февраля, теперь при необходимости допускается однократная вакцинация компонентом I в дозе
— Допускается вакцинация компонентом II в дозе
Ранее мы рассказывали, что Новосибирская область оказалась в числе лидеров по ревакцинации против ковида.