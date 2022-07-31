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Спецоперация на Украине

Губернатор Севастополя озвучил первые подробности атаки беспилотника

Число пострадавших выросло до шести

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Погибших при ударе нет

Погибших при ударе нет

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о шести пострадавших при ударе по Севастополю. У двоих из них состояние средней степени тяжести, у остальных — легкие травмы.

— В 06:02 ориентировочно раздался хлопок. Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб флота, — рассказал журналистам Михаил Развожаев. — Во дворе штаба флота произошел взрыв. Погибших нет, шесть человек пострадало. Двое в средней степени тяжести ран, у остальных [травмы] легкие. Вся помощь необходимая оказана, работают правоохранительные органы.

Маломощное взрывное устройство было установлено на самодельный беспилотник, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота. Люди в одном из помещений штаба травмированы осколками оконных стекол.

Михаил Развожаев побывал на месте происшествия

Михаил Развожаев побывал на месте происшествия

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Сегодня в Севастополе было запланировано празднование ко Дню Военно-Морского Флота, однако все мероприятия решено отменить. Жителей попросили оставаться дома, но не паниковать.

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— Сейчас проведем оперативный штаб, будем принимать все необходимые меры. Поводов для паники никаких нет, всё под контролем, — заверил Михаил Развожаев. — Все правоохранительные органы мобилизованы, все силовые органы мобилизованы. О причинах и деталях потом уже сообщат соответствующие компетентные органы.

КрымСевастопольбеспилотниквоенная спецоперация на Украине
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