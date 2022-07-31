Губернатор Севастополя озвучил первые подробности атаки беспилотника

— Сейчас проведем оперативный штаб, будем принимать все необходимые меры. Поводов для паники никаких нет, всё под контролем, — заверил Михаил Развожаев. — Все правоохранительные органы мобилизованы, все силовые органы мобилизованы. О причинах и деталях потом уже сообщат соответствующие компетентные органы.

