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На алтайской «Бирюзовой Катуни» решили возвести премиум парк-отель

Он будет состоять из коттеджей, рассчитанных на 32 человека

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Сообщается, что новый отель бережно впишется в природный ландшафт

Сообщается, что новый отель бережно впишется в природный ландшафт

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В Алтайском крае собираются построить премиум парк-отель со спа-зоной, банным комплексом и центром проката. Он будет расположен в туристско-рекреационной зоне «Бирюзовая Катунь».

— В состав резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» вошла компания «Соника». Она планирует реализовать проект «Высота», предусматривающий спокойный отдых на природе с максимальным уровнем комфорта, — говорится в сообщении на сайте правительства Алтайского края.

Планируется, что отель будет состоять из нескольких отдельных коттеджей, в каждом из которых сможет разместиться до 32 гостей. По словам учредителя компании «Соника» Ивана Дрыганта, объекты бережно впишутся в природный ландшафт.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Соника» зарегистрирована в селе Алтайское 4 апреля 2022 года. Единственный владелец — Иван Дрыгант. Ему также принадлежит 25% компании «Алтайм», которая специализируется на сдаче в аренду небольших домов (барнхаусов) на территории «Бирюзовой Катуни». Чистый убыток за 2021 год составил 9,4 миллиона рублей. Фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и «Соника». Дрыгант также владеет ООО «Сибстройиндустрия», которое занимается торговлей.

К 100-летию Чуйского тракта корреспонденты НГС проехали по этой дороге от Новосибирска до границы с Монголией. Читайте в репортажах, где на Алтае можно увидеть «марсианские» пейзажи, в какие города стоит заглянуть и что можно привести в качестве сувениров.

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