На алтайской «Бирюзовой Катуни» решили возвести премиум парк-отель
Он будет состоять из коттеджей, рассчитанных на 32 человека
В Алтайском крае собираются построить премиум парк-отель со спа-зоной, банным комплексом и центром проката. Он будет расположен в туристско-рекреационной зоне «Бирюзовая Катунь».
— В состав резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» вошла компания «Соника». Она планирует реализовать проект «Высота», предусматривающий спокойный отдых на природе с максимальным уровнем комфорта, — говорится в сообщении на сайте правительства Алтайского края.
Планируется, что отель будет состоять из нескольких отдельных коттеджей, в каждом из которых сможет разместиться до 32 гостей. По словам учредителя компании «Соника» Ивана Дрыганта, объекты бережно впишутся в природный ландшафт.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Соника» зарегистрирована в селе Алтайское 4 апреля 2022 года. Единственный владелец — Иван Дрыгант. Ему также принадлежит 25% компании «Алтайм», которая специализируется на сдаче в аренду небольших домов (барнхаусов) на территории «Бирюзовой Катуни». Чистый убыток за 2021 год составил 9,4 миллиона рублей. Фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и «Соника». Дрыгант также владеет ООО «Сибстройиндустрия», которое занимается торговлей.
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