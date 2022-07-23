«Сидишь в машине и орешь от голода»: монолог таксиста, погрязшего в миллионных долгах. Он набрал 122 микрозайма
Как так вышло, куда он дел эти деньги и что собирается делать дальше — рассказываем историю 30-летнего Кирилла
Кирилл переехал из Владивостока в Москву несколько лет назад. В столицу его привели не карьерные амбиции и мечты о более успешной жизни, а... долги. Молодой человек успешно окончил университет, устроился на хорошую работу, но из-за череды решений (об этом расскажем чуть ниже) его жизнь превратилась в попытки свести концы с концами и рассчитаться с микрокредитными организациями. MSK1.RU записал откровенный монолог Кирилла — историю о том, как он уже несколько лет пытается выбраться из долговой ямы и для этого по 16 часов в день работает таксистом.
Хорошая работа, большая зарплата и первые трудности
2016 год. Кириллу 24 года, он только окончил университет и получил экономическое образование. Отслужил в Воздушно-десантных войсках, стал кандидатом в мастера спорта по волейболу, выступал на соревнованиях.
— Всё было шикарно, — рассказывает Кирилл. — После выпуска я сразу попал в крупную компанию, работал торговым представителем и по меркам того времени очень неплохо зарабатывал — 50 тысяч при графике 2/2. У меня была куча свободного времени, поэтому я еще и подрабатывал в такси.
На заработанные деньги Кирилл купил свою первую машину. Однако спустя время она сломалась, и чтобы оплатить ремонт — почти 150 тысяч рублей — молодому человеку пришлось сильно ужаться в своих тратах.
— С ремонтом я справился своими силами, без кредитов. Потом мы расстались с девушкой. И так как машина была оформлена на нее, то она ее забрала. Я решил купить новый автомобиль — во Владивостоке с общественным транспортом всё плохо, а мне надо было на чем-то ездить на работу.
Тогда у Кирилла появился первый кредит — на покупку автомобиля. Правда, оформил он его на маму.
— Мне помогла мама, — рассказывает Кирилл. — Она взяла на себя кредит на пять лет на сумму 500 тысяч рублей, с переплатой почти 30%. То есть, грубо говоря, мне нужно было вернуть 800 тысяч рублей. И первое время всё складывалось замечательно, я зарабатывал 50 тысяч в компании и почти 40 — в такси. Максимально быстро старался закрыть кредит, почти не отдыхал.
Салон красоты
Спустя некоторое время у Кирилла появились новые отношения. Его девушка была стилистом и мечтала открыть свой салон красоты. Молодой человек решил поддержать возлюбленную и вместе с ней оформил кредит на аренду и ремонт помещения.
Дальше всё пошло по нарастающей: молодые люди решили, что раз дела идут хорошо, то можно взять еще несколько кредитов и купить новые телефоны последних моделей. Требовал больших расходов и образ жизни, который вели ребята: «Мы начали жить на широкую ногу. Ели в ресторанах, покупали готовую еду, выпивали, отдыхали как надо, везде тусили...»
У Кирилла появился целый список кредитов, ежемесячные платежи стали расти и расти, и выплачивать их становилось труднее.
— Кредиты брали для запаски, рассчитывая на то, что всё будет замечательно, — вспоминает Кирилл. — А потом начались проблемы с помещением, салон красоты закрылся.
После этого ситуация с кредитами усугубилась. Молодые люди расстались, и Кирилл остался один на один со своими долгами. Их на тот момент было уже пять штук: 500 тысяч за все ремонты и дорогие покупки и 800 — за машину. И каждый месяц нужно было выплачивать примерно сто тысяч.
Микрозаймы
— Сначала не хватало тут, не хватало там, и начались микрозаймы. Уже не мог перекрывать все платежи, а новых кредитов не давали, — рассказывает Кирилл.
Ко всем трудностям добавилось и увольнение с официального места работы.
— Я стал работать только в такси, получал по 70 тысяч в месяц, но этих денег не хватало, чтобы перекрыть все обязательные платежи. Пришлось думать, чем заниматься, куда идти. И пока я думал, долги только росли. Ты берешь микрозаём, а в следующем месяце тебе нужно отдавать +30%. И для того, чтобы его покрыть, ты берешь следующий. Так я нахватал еще несколько штук.
Чтобы улучшить финансовое положение, по советам знакомых, молодой человек решил отправиться на заработки в Южную Корею.
— Ребята туда летали, очень неплохо зарабатывали, — делится Кирилл. — Это была тяжелая физическая работа — на полях, стройках. Я прилетел туда, увидел всё своими глазами и понял, что мне это не подходит. В итоге из-за этой поездки только увеличил долги, потому что для покупки билетов в Южную Корею опять брал микрозаём.
Ставки и работа по 16 часов в день
В октябре 2018 года Кирилл, отчаявшись заработать в родном городе, продал машину и переехал в Москву. Там, по его словам, ему удалось устроиться в хорошую компанию. На должности ассистента он зарабатывал 60 тысяч. Трудился с 9 до 18, час отдыхал и отправлялся таксовать.
— Я жил в ужасном общежитии за 300 рублей в день, практически не отдыхал и каждый день работал по 16 часов.
— Я выдохся, не было сил, — вспоминает молодой человек. — В таком состоянии ты начинаешь искать альтернативы. В моем случае это были ставки на спорт. Туда я пошел просто от безысходности. Потому что я понимал, что мне будет очень тяжело и я этого не вывезу — работать по 16 часов.
Кирилл начал ставить деньги на спорт. Сначала он проиграл все деньги, а потом неожиданно для себя выиграл 300 тысяч.
— Часть своих долгов мне удалось закрыть. Вроде даже начал разбираться в ставках. Перестал работать в такси, ходил только на основную работу. Но потом череда выигрышей быстро закончилась, и я снова всё проиграл. Пришлось вернуться в такси.
Итог: 122 микрозайма
С началом пандемии финансовое положение Кирилла стало ухудшаться вновь. Он потерял должность в компании, и единственный источник дохода у него сейчас — такси. Приходится работать с утра до ночи, чтобы хотя бы минимально покрывать все необходимые платежи.
Молодой человек должен банкам и микрокредитным организациям около двух миллионов рублей. Кирилл признается, что очень отчаялся и, хотя за несколько лет привык к постоянным долгам, уже устал от них.
В его заметках в телефоне расписаны графики всех платежей и суммы, которые нужно внести. Старается платить без просрочек, но не всегда это получается. Рассказывая о кредитах, Кирилл уже научился быстро в уме считать проценты — видно, что это занимает все его мысли.
Молодой человек признается, что от висящих на нем долгов и работы без выходных устает и находится на грани выгорания.
— Как будто не понимаю, зачем это всё. Работа — дом — работа — дом, и так каждый день. Сейчас, чтобы минимально покрывать платежи по кредитам, квартплату и еду, мне нужно зарабатывать по 170 тысяч каждый месяц, но с условиями аренды в такси это практически нереально. Не знаю, как я буду всё это тянуть.
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