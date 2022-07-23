«Сидишь в машине и орешь от голода»: монолог таксиста, погрязшего в миллионных долгах. Он набрал 122 микрозайма

На заработанные деньги Кирилл купил свою первую машину. Однако спустя время она сломалась, и чтобы оплатить ремонт — почти 150 тысяч рублей — молодому человеку пришлось сильно ужаться в своих тратах.

— С ремонтом я справился своими силами, без кредитов. Потом мы расстались с девушкой. И так как машина была оформлена на нее, то она ее забрала. Я решил купить новый автомобиль — во Владивостоке с общественным транспортом всё плохо, а мне надо было на чем-то ездить на работу.

Тогда у Кирилла появился первый кредит — на покупку автомобиля. Правда, оформил он его на маму.