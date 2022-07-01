«Максимум, что можно предъявить — разглашение гостайны»: известный физик — об аресте ученого Дмитрия Колкера
Самого физика тоже когда-то обвиняли в госизмене
Известный новосибирский физик Валентин Данилов, которого когда-то обвиняли в госизмене, высказался об аресте ученого Дмитрия Колкера, которого подозревают по аналогичной статье. Данилов сомневается, что у Колкера был прямой умысел в нанесении ущерба стране.
Валентин Данилов — российский ученый-физик, кандидат физико-математических наук, известный специалист в области физики космической плазмы. Родился в Красноярске, окончил физический факультет НГУ.
— Есть твердое мнение, что ученым нельзя предъявлять обвинение в государственной измене — статья 275 УК РФ. Максимум, что можно им предъявить, так это обвинение по статье 283 («Разглашение государственной тайны»). Разница в тяжести обвинения огромная. Чувствуете: выдача тайны и разглашение. Разглашение — например, ученый случайно проговорился и сказал какие-то цифры. Статья 275 — особо тяжкая, наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, — рассказал журналисту НГС Валентин Данилов.
Главный признак статьи 275, считает ученый, прямой умысел в нанесении вреда, ущерба стране:
— Есть неустранимые сомнения, что у этого профессора был прямой умысел на нанесение вреда РФ. Если бы он действительно этого хотел, то мог свободно эмигрировать и уже оттуда наносить этот вред. Максимальная мера пресечения во время следствия для ученых — это домашний арест, — настаивает Данилов.
На международных конференциях ученые обмениваются идеями и опытом, и это полезно для страны, считает Валентин Данилов.
— Наверное, сейчас ученым не нужно никуда ездить читать лекции, — смеется ученый и сравнивает такие поездки с русской рулеткой.
В 2001 году Управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») в отношении физика Валентина Данилова. Его обвинили в том, что он выдал секретные сведения Китаю, позволяющие существенно сократить временные и финансовые затраты, которые нужны для разработки и создания космических летательных аппаратов. Сам ученый и его коллеги утверждали, что эти исследования рассекретили еще в 1992 году.
В 2004 году суд приговорил Валентина Данилова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Этот процесс называли одним из самых громких над учеными.
В 2012 году физика условно-досрочно освободили. А в 2021 году Европейский суд по правам человека признал юридически ничтожным обвинительный приговор суда и обязал Россию выплатить 21 тысячу евро новосибирскому физику.
Ранее мы рассказывали, в чём именно подозревают новосибирского ученого Дмитрия Колкера, по информации его родных.