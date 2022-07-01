«Максимум, что можно предъявить — разглашение гостайны»: известный физик — об аресте ученого Дмитрия Колкера

В 2012 году физика условно-досрочно освободили. А в 2021 году Европейский суд по правам человека признал юридически ничтожным обвинительный приговор суда и обязал Россию выплатить 21 тысячу евро новосибирскому физику.

Ранее мы рассказывали, в чём именно подозревают новосибирского ученого Дмитрия Колкера, по информации его родных.