«Аэрофлот» пересадит всех на «тушки». Безопаснее ли Ту-214, чем «Суперджет» — объясняют эксперты

Самолет Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный самолет с российским двигателем ПС-90. Вмещает в себя 210 человек. Дальность полета — до 6,5 тысячи километров. Лайнер разработали в конце 1980-х годов.

Чем Ту-214 отличается от других самолетов

Летчик Юрий Сытник отмечает, что «тушкой» (так самолет называют профессионалы в обиходе) пользуется «специальный летный отряд», где летают Шойгу, премьер Мишустин и даже президент страны: