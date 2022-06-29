«Аэрофлот» пересадит всех на «тушки». Безопаснее ли Ту-214, чем «Суперджет» — объясняют эксперты
Сколько таких самолетов ежегодно выпускается в России и чем они отличаются от других популярных моделей
Авиакомпания «Аэрофлот» может сделать самолет Ту-214 одним из базовых в своем авиапарке. Об этом сообщил глава Министерства транспорта Виталий Савельев. Планы компании подтверждает и министр промышленности и торговли Денис Мантуров — по его данным, «Аэрофлот» планирует подписать контракт на 300 самолетов МС-21, Sukhoi Superjet 100 и Ту-214.
Такие решения вызваны отказом компаний Airbus и Boeing поставлять свои самолеты в РФ (всё из-за спецоперации на Украине). MSK1.RU узнал у знаменитого летчика Юрия Сытника и авиаэксперта Ильи Березовского, безопасно ли летать на отечественном Ту-214.
Самолет Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный самолет с российским двигателем ПС-90. Вмещает в себя 210 человек. Дальность полета — до 6,5 тысячи километров. Лайнер разработали в конце 1980-х годов.
Чем Ту-214 отличается от других самолетов
Летчик Юрий Сытник отмечает, что «тушкой» (так самолет называют профессионалы в обиходе) пользуется «специальный летный отряд», где летают Шойгу, премьер Мишустин и даже президент страны:
— Ту-214 — это одна из модификаций Ту-204. В ней изменено шасси под взлетный вес —
— Машина очень хорошая, выпускается на казанском заводе, сейчас там мощность — где-то 10 машин в год. Ситуация в стране несколько поменялась, поэтому будут выпускаться вот эти самолеты [Ту-214] и их модификации, — говорит летчик.
Из каких деталей делают Ту-124
Авиаэксперт Илья Березовский также указывает на самодостаточность производства этой модели самолетов:
— Всё до винтика в нем российского производства, включая, что важно, сердце самолета — двигатель ПС-90. Я на нем летал в составе экипажа и меня не смутило перевезти на нем свою семью.
Илья Березовский записал видео из кабины пилотов и из салона самолета Ту-214. Посмотрите, как «тушка» выглядит изнутри:
— Чтобы было понятно, на Ту-214 ни одной импортной детали нет вообще, — рассказывает Юрий Сытник. — Авионика, инерциальные системы, системы слежения, навигации — всё российское. Никто не отменял чипы, которые там стоят и могут отрубаться со спутника. Примерно всё то же самое, что на наших военных машинах и последних «сухих» [Sukhoi Superjet 100].
Летчик Юрий Сытник замечает, что для массового производства Ту-214 необходимо восстанавливать заводы в Ульяновске и Самаре, чтобы в год достичь выпуска в сто машин.
Что лучше: Ту-124, МС-21 или Sukhoi Superjet 100
Помимо Ту-214, в авиапарке компании «Аэрофлот» базовыми самолетами могут стать МС-21 и Sukhoi Superjet 100. Для авиаэксперта Ильи Березовского интереснее кажется именно МС-21:
— Самое новое, МС-21, интереснее. На Sukhoi Superjet 100 я часто летаю. Скажу без пиетета: как ближнемагистральный самолет он хороший.
Особенности двигателей Ту-214 объяснил Юрий Сытник:
— Двигатели на Туполевых — одни из лучших. Дело в том, что когда в 90-е американцы выкупили контрольный пакет акций завода, их доводку остановили. Но конструкторы, двигателисты все эти годы работали независимо. Если изначально у двигателя [на этих самолетах] 16 тонн тяги было, то теперь на двигателях ПС-90А2, ПС-90А3 тяга — 18 тонн, а в чрезвычайном режиме — 20 тонн. Поэтому сейчас двигатель опять реанимируется, доводится до кондиций мировых.
Илья Березовский отмечает, полетав не один раз на самолете, дискомфорта он не чувствовал. Авиаэксперт рассказывает, что многие летчики не хотят пересаживаться с Ту-214 на другие самолеты.
— Самолет резче немного, в крен заходит более так очевидно. Но плохих эмоций не вызывает. У меня много комментариев под моим видео из кабины пилота, мол, почему такая обстановка дерганая и орут. Это, возможно, потому, что ребята знали о камере и старались делать всё более четко. Тем не менее стиль самого пилотирования на Ту-214 отличается.
Там же трехчленный экипаж со штурманом, что, кстати, сыграло немаловажную роль в выборе самолета, насколько я понимаю. Три человека в кабине — это гораздо дороже, чем два человека. Но и это же всё правила авиационные, в которых много бюрократических процедур. Может, и два человека справились бы. Насколько мне представляется, три человека — это экономически менее эффективно, — подытожил авиаэксперт Илья Березовский.
СЮЖЕТ
Ранее пилот Sukhoi Superjet 100 рассказал всю правду о самолете, однако пассажиры в ответ резко раскритиковали авиалайнер. Еще пилот отечественного самолета рассказал, как он успевает работать, быть блогером и многодетным отцом.