Новосибирский фотограф снял яркую туманность в степи на Алтае
Она расположена в созвездии Стрельца
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Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков сделал снимок туманности Лагуна в созвездии Стрельца. Для этого он уехал в степь в Республику Алтай.
— Съемка длилась всего 6 минут(сделано 6 кадров по 60 секунд). Снято во время длинных выходных 11–13 июня, мы выбирались на Алтай под идеальное небо в Курайскую степь, — рассказал Алексей Поляков корреспонденту НГС.
Туманность находится на расстоянии в 5200 световых лет от Земли.
В мае Алексей сфотографировал туманности Северная Америка и Пеликан. Они находятся в созвездии Лебедя на расстоянии в 2000 световых лет.