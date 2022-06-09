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С высоты: НГС снял видеоролик с видами Чуйского тракта на Алтае

Съемочная группа проехала почти 1000 километров до границы с Монголией

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Чуйская (Акташская) ГЭС — недостроенная гидроэлектростанция

Чуйская (Акташская) ГЭС — недостроенная гидроэлектростанция

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НГС делает серию публикаций, посвященных 100-летию Чуйского тракта. В первой публикации мы рассказали историю легендарной дороги. В следующей представили обзор достопримечательностей, которые можно увидеть по пути к Монголии.

Предлагаем посмотреть ролик, в котором запечатлены самые красивые виды Горного Алтая на 1000 километров.

В следующих сериях мы расскажем про города и сёла по пути к Монголии, покажем, что можно купить на Алтае и как выглядят марсианские поля.

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