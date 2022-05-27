Как усилили контроль в аэропорту Новосибирска из-за оспы обезьян? Ответ Роспотребнадзора
В данный момент оспа обезьян на территории России не зарегистрирована
В Новосибирском аэропорту Толмачево усилили контроль из-за оспы обезьян. Об этом журналисту НГС рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
— Чтобы не допустить завоза оспы обезьян, в воздушном пункте пропуска через государственную границу РФ в Толмачево сотрудниками Управления усилен санитарно-карантинный контроль в отношении рейсов, прибывающих из стран, неблагополучных по заболеваемости оспой обезьян, с проведением обязательной дистанционной термометрии и анкетирования пассажиров, — пояснили журналисту НГС в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что сотрудники проводят инструктажи летных экипажей и бортпроводников об основных симптомах заболевания, порядке действий в случае выявления подозрительных лиц на заболевание оспой обезьян. Ситуация находится на постоянном контроле Управления.
Ранее новосибирский инфекционист рассказывал, чем опасна оспа обезьян и правда ли, что она не лечится.