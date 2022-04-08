Когда в России аннулируют бумажные паспорта? Электронные появятся совсем скоро

В Минцифры считают, что электронный паспорт будет безопасным, поскольку на карточке будет несколько степеней защиты от подделки. Просто так считать данные с чипа не получится — нужен специальный картридер, а если паспорт потеряется, его можно будет заблокировать за несколько секунд, позвонив в МФЦ или полицию.



Но волнения всё равно есть — хотя бы потому, что все данные будут храниться в единой инфраструктуре, а это может привести к утечкам. Причем за это беспокоилась даже ФСБ.

— Законопроект не соотносится с принципами действующего закона «О персональных данных», поскольку не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме. Обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повышает риски их неправомерного сбора и распространения, а также разглашения информации о лицах, подлежащих государственной защите (например, судьи, прокуроры, следователи, представители силовых ведомств и их близкие. — Прим. ред.), — писал руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа.

И утечки персональных данных граждан периодически действительно происходят. В конце 2020 года в интернете оказались данные переболевших COVID-19 москвичей. В 2019 году паспортные данные россиян утекли через государственные сайты.



Опасения разделяет и экономист Георгий Остапкович, отмечая, впрочем, что в странах с развитой цифровой экономикой проблем с безопасностью не возникает.



— У нас, к сожалению, в России утечка первичных данных иногда принимает просто космические масштабы. На каком-нибудь рынке можно купить любые данные людей. Вот в этом единственная проблема. Нужно, чтобы правоохранительные органы или сами разработчики поставили бы серьезную защиту по утечке этих данных, — считает экономист.

