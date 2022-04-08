Когда в России аннулируют бумажные паспорта? Электронные появятся совсем скоро

1
Что за паспорт такой?
Это будет пластиковая карточка, на лицевой стороне которой разместят фамилию, имя и отчество, дату рождения, фото владельца и чип, который будет хранить всю остальную информацию. У нового паспорта будет виртуальная версия в виде мобильного приложения, которое можно использовать для подтверждения личности в МФЦ, при заключении договоров или, в конце концов, чтобы просто подтвердить возраст в магазине. Сама карточка будет называться ПЭН — паспорт с электронным носителем, а приложение — МИГ — мобильный идентификатор гражданина.
В самом паспорте будут храниться адрес регистрации, по желанию можно будет также добавить СНИЛС, ИНН, биометрию (отпечатки пальцев и изображение лица) и водительские документы (если есть). То же самое будет и в мобильном приложении, но в виде QR-кода или NFC-метки.
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2
А когда он будет?
В конце прошлого года начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила в эфире радио «Милицейская волна», что выдачу электронных паспортов в нашей стране планируют начать с января 2023 года. Прогнозируется, что на первоначальном этапе их должны получить не менее 100 тысяч человек — всё зависит от желания граждан.
— Выдача паспортов будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается, — сообщила Валентина Казакова.
Пилотными регионами для запуска электронных паспортов станут Москва, Московская область и Татарстан. В январе МВД России на своей странице в Twitter сообщило, что после выдачи цифрового паспорта бумажный паспорт гражданина будет аннулирован.
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3
Могут ли санкции помешать запуску?
В Минцифре заявляют, что карта и чип сделаны из российских компонентов. То же касается программного обеспечения и криптографических алгоритмов — они разработаны в России. Но экономист Георгий Остапкович считает, что чипы все-таки будут поставлять из Азии. Тем не менее существующие санкционные проблемы не должны помешать созданию новых паспортов.
— Чипы все-таки будут не русские, а из Тайваня, но Тайвань и азиатское направление — не экспортеры санкций, поэтому здесь проблем не будет. И технологическая база в основном за счет комплектующих тоже азиатского направления, то есть здесь такого резкого участия ни Европы, ни Америки в подготовке нет. Даже если будут проблемы — условно купим через третьи страны, через Казахстан или тот же Китай. Я не думаю, что это серьезная проблема, другое дело — насколько она затратная и насколько необходимо это прямо сейчас внедрять, — пояснил Георгий Остапкович.
По словам экономиста, внедрение стоит начать с основных мегаполисов и проводить его постепенно, поскольку в некоторых регионах для этого может не быть определенной технологической базы.
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4
Насколько безопасен такой паспорт?
В Минцифры считают, что электронный паспорт будет безопасным, поскольку на карточке будет несколько степеней защиты от подделки. Просто так считать данные с чипа не получится — нужен специальный картридер, а если паспорт потеряется, его можно будет заблокировать за несколько секунд, позвонив в МФЦ или полицию.
Но волнения всё равно есть — хотя бы потому, что все данные будут храниться в единой инфраструктуре, а это может привести к утечкам. Причем за это беспокоилась даже ФСБ.
— Законопроект не соотносится с принципами действующего закона «О персональных данных», поскольку не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме. Обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повышает риски их неправомерного сбора и распространения, а также разглашения информации о лицах, подлежащих государственной защите (например, судьи, прокуроры, следователи, представители силовых ведомств и их близкие. — Прим. ред.), — писал руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа.
И утечки персональных данных граждан периодически действительно происходят. В конце 2020 года в интернете оказались данные переболевших COVID-19 москвичей. В 2019 году паспортные данные россиян утекли через государственные сайты.
Опасения разделяет и экономист Георгий Остапкович, отмечая, впрочем, что в странах с развитой цифровой экономикой проблем с безопасностью не возникает.
— У нас, к сожалению, в России утечка первичных данных иногда принимает просто космические масштабы. На каком-нибудь рынке можно купить любые данные людей. Вот в этом единственная проблема. Нужно, чтобы правоохранительные органы или сами разработчики поставили бы серьезную защиту по утечке этих данных, — считает экономист.
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5
Какие документы уже стали электронными?
Первым электронным документом стал полис обязательного медицинского страхования — система заработала в Москве и некоторых других регионах с августа 2015 года, а во всей стране начала работать с 2019 года. Документы старого образца по-прежнему сохранились, и их можно получить по заявлению.
С 1 апреля 2019 года в формате электронного уведомления можно получать и СНИЛС. Теперь страховой номер доступен в личном кабинете на сайте Госуслуг, но бумажные уведомления тоже можно получить: в МФЦ, клиентской службе или управлении пенсионного фонда. Старое страховое свидетельство (та самая «зеленая карточка») всё еще функционирует, но если вы его потеряете, то нового уже не получите. Вместо него выдадут уведомление нового образца.
В январе 2021 года ушло в прошлое оформление бумажных трудовых книжек. В течение 2020 года работники могли определиться, какую трудовую книжку оформить — электронную или бумажную. В первом случае сотруднику возвращалась на руки бумажная трудовая, а все сведения о трудовой деятельности начинали вносить уже в электронную. Во втором же случае работодателю нужно вести две книжки — бумажную и электронную. Тем же, кто трудоустраивается впервые после 1 января 2021 года, автоматически заводят электронную книжку.
Электронный документооборот коснулся и медицинских карт. В Москве и Санкт-Петербурге действуют собственные системы (ЕМИАС и «Здоровье петербуржца»), в 31 регионе России можно оформить электронную медкарту РТ МИС. Кроме того, документы из региональных учреждений здравоохранения можно увидеть и скачать по запросу на портале госуслуг или региональных порталах услуг. Но в регионах пациенты не всегда могут получить полный доступ к такой карте, или же информация может быть там некорректной. Новости о том, что все электронные карты скоро будут доступны на сайте госуслуг, появляются регулярно, но точных сроков нет.
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