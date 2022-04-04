Индия, Китай и еще 50 стран: с кем Россия открывает авиасообщение

Россия с 9 апреля снимет ограничения на авиасообщение с 52 странами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь идет об ограничениях, наложенных на чартерные рейсы в связи с пандемией COVID-19. Перечень стран, с которыми возобновляется авиасообщение, включает Аргентину, ЮАР, Индию, Китай и другие дружественные государства, уточнил глава кабмина.
Также 9 апреля открывается на выезд россиян и въезд иностранцев сухопутная граница России с Китаем.
А как россиянам в нынешних условиях добраться до Европы или улететь в Америку, нам рассказал авиаэксперт.