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Тема дняРоссия возобновляет полеты в 52 страны
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Индия, Китай и еще 50 стран: с кем Россия открывает авиасообщение

В списке только дружественные государства

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Снимаются ограничения, введенные из-за коронавируса

Снимаются ограничения, введенные из-за коронавируса

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Россия с 9 апреля снимет ограничения на авиасообщение с 52 странами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет об ограничениях, наложенных на чартерные рейсы в связи с пандемией COVID-19. Перечень стран, с которыми возобновляется авиасообщение, включает Аргентину, ЮАР, Индию, Китай и другие дружественные государства, уточнил глава кабмина.

Всего в списке 52 страны

Всего в списке 52 страны

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Также 9 апреля открывается на выезд россиян и въезд иностранцев сухопутная граница России с Китаем.

А как россиянам в нынешних условиях добраться до Европы или улететь в Америку, нам рассказал авиаэксперт.

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