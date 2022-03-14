В Казахстане запретили вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов

Казахстан вслед за Россией запретил вывоз из страны наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов. Указ об этом подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Согласно указу, такую меру приняли «в целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан».
— Запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десяти тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза, — говорится на сайте президента Казахстана.
Также запрет распространяется на вывоз золотых слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота массой свыше 100 граммов.
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