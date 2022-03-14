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В Казахстане запретили вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов

Запрет также распространяется на вывоз золотых слитков и инвестиционных монет из золота и серебра

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Указ опубликовали сегодня

Указ опубликовали сегодня

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Казахстан вслед за Россией запретил вывоз из страны наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов. Указ об этом подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Согласно указу, такую меру приняли «в целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан».

— Запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десяти тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза, — говорится на сайте президента Казахстана.

Также запрет распространяется на вывоз золотых слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота массой свыше 100 граммов.

Эксперт по экономике регионов Наталья Зубаревич рассказала НГС, как санкции в долгосрочной перспективе повлияют на жизнь новосибирцев и россиян.

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