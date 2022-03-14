«Не покупайте то, что производится в России». Профессор-экономист — о том, как подготовиться к кризису и отсрочить инфляцию

И бесконечный нарастающий прессинг, чтоб все сидели, молчали и боялись. Большинство еще не поняло меру его тяжести. Поэтому я вас очень прошу. Берегите здоровье, нервы. Помогайте семьям, друзьям, потому что без этого будет еще хуже. Поэтому поддерживайте себя в здравом уме и хоть каком-то состоянии силы духа. Это важно.

Официальная позиция властей





Федеральные власти уже открыто заявляют, что сегодня России объявлена экономическая война. И пока решаются вопросы международного уровня, логично, что простой россиянин задается насущным простым вопросом, будет ли он голодать. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверяет, что цены на рынке продовольствия — под контролем власти:



— Кроме заботы о будущем урожае, необходимо поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров. Для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей социально значимых продуктов питания.



Президент подписал закон, который содержит комплекс социально-экономических мер поддержки в условиях санкций граждан и бизнеса: изменение контрактов по госзакупкам, индексация пенсий, регулирование МРОТ, установка предельных цен на лекарства и так далее. Также власти сообщают, что продолжают расширять набор мер поддержки экономики, который предполагает и банкротство предприятий, закрытых в РФ иностранными компаниями. Новые меры направлены на поддержку строительной отрасли, а также сельскохозяйственной и других. Кроме того, правительство пообещало помощь транспортникам, и если говорить про авиаперевозчиков, которых упомянула выше Наталья Зубаревич, им будет оказана помощь с сохранением парка иностранных самолетов.

Экономист, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Альберт Сметанин в отличие от Натальи Зубаревич настроен оптимистичнее. И даже про инфляцию, масштабы которой сейчас даже сложно прогнозировать, говорит спокойно:



— Инфляция носит у нас, как правило, немонетарный характер. То есть всё зависит не от того, сколько денег у людей на руках находится или у предприятий. А она связана с другими факторами. Факторами прежде всего производства. Если производство свое налажено, то, естественно, и цены так быстро не растут. Но у нас тут помимо всего прочего появились еще и санкции со стороны Запада, и здесь я что хочу сказать:

— Другие варианты — переговорные увещевания в течение восьми лет по поводу Донбасских республик — они ни к чему не привели, правильно? Ну и в связи с этим… В связи с этим появляются санкции. Они, естественно, какой-то период будут, — резюмирует Сметанин.



Экономист считает, что страна справится с экономическим бойкотом, и в своих аргументах опирается на страницы истории России:

— Почему я так достаточно оптимистично настроен? Мы можем наладить свое производство, правильно? У нас, если взять всю нашу историю, санкции бывали очень часто. В советский период и постсоветский период были эти санкции. Сейчас они, конечно, серьезные. Но если взять даже Архангельскую область. Когда-то мы обеспечивали сами себя в годы войны Великой Отечественной! Зерно у нас хорошо растет: ячмень, рожь. Обеспечивали себя и мясом, и молоком. Ну, конечно, не в той степени, как хотелось бы, но это вполне возможно.