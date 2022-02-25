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Консульство Украины в Новосибирске отменило прием — возле здания дежурит полиция

Отмена приема связана с военными действиями в стране

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На дверях висит объявление

На дверях висит объявление

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Консульство Украины в Новосибирске отменило консульский прием — сегодня возле здания на улице Семьи Шамшиных, 30 дежурят сотрудники полиции.

При этом сайт представительства не работает, на звонок корреспондента НГС в консульстве не ответили. Объявление об отмене приема висит на дверях.

Как пишет агентство ТАСС, отмена приема произошла на фоне происходящих в стране событий.

— На данный момент у нас консульский прием отменен. Да, конечно, обращений (стало больше. — Прим. ТАСС), лично приходили, звонят, мы всех успокаиваем, поддерживаем, — сказала собеседница агентства, не уточнив сроки, на которые отменен прием. От дальнейших комментариев в консульстве отказались.

Возле здания консульства сейчас стоят сотрудники полиции

Возле здания консульства сейчас стоят сотрудники полиции

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Сайт консульства не работает, телефоны не отвечают

Сайт консульства не работает, телефоны не отвечают

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Вчера утром Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Жители украинских городов начали сообщать об обстрелах. При этом Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Мы следим за ситуацией в нашей онлайн-трансляции.

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