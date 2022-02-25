Консульство Украины в Новосибирске отменило прием — возле здания дежурит полиция

Консульство Украины в Новосибирске отменило консульский прием — сегодня возле здания на улице Семьи Шамшиных, 30 дежурят сотрудники полиции.
При этом сайт представительства не работает, на звонок корреспондента НГС в консульстве не ответили. Объявление об отмене приема висит на дверях.
Как пишет агентство ТАСС, отмена приема произошла на фоне происходящих в стране событий.
— На данный момент у нас консульский прием отменен. Да, конечно, обращений (стало больше. — Прим. ТАСС), лично приходили, звонят, мы всех успокаиваем, поддерживаем, — сказала собеседница агентства, не уточнив сроки, на которые отменен прием. От дальнейших комментариев в консульстве отказались.
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