Стало известно, какая реклама будет размещаться в соцсетях бесплатно

Оператор социальной рекламы подвел итоги конкурса для некоммерческих организаций, реклама которых будет бесплатно размещаться в интернете. напомним, с этого года в России действует закон, по которому интернет-площадки с суточной аудиторией более 100 тысяч пользователей должны предоставлять квоты для бесплатного размещения социальных роликов.
Согласно изменениям, интернет-площадки предоставляют Оператору рекламный инвентарь для бесплатного размещения социальной рекламы, в том числе некоммерческих организаций. Такой инвентарь уже предоставили «Яндекс», VK Group, Rambler&Co. Также в этом году Оператор планирует привлечь к деятельности иностранных игроков: TikTok, YouTube, Google, Facebook.
Функциями Оператора правительство РФ наделило АНО «ИРИ». Первая волна конкурса прошла еще в конце 2021 года, было подано 145 заявок из 27 регионов. Финалистами стали 32 проекта от 29 организаций.
— Значительная часть рекламных кампаний, которые мы проведем с марта по август, будет посвящена вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и экологии, также будут затронуты темы волонтерства, донорства, сиротства, повышения уровня финансовой грамотности и многие другие, — рассказал Андрей Воронков, заместитель генерального директора по социальной рекламе Института развития интернета, который с 2021 года исполняет функции Оператора социальной рекламы в сети Интернет. — В общей сложности победители получат более 3,2 млрд показов рекламных объявлений, продвигающих их социальные проекты, на площадках «Яндекс», VK Group, Rambler&Co».
В числе финалистов — проекты социальной рекламы фондов «Подарок Ангелу», «Бумажная птица», «Вера», «Второе дыхание», «Арифметика добра», «Солнечный город», ОРБИ, а также Всемирного фонда дикой природы, благотворительной организации «Ночлежка», Российского Красного Креста, Ассоциации волонтерских центров, Регионального общественного движения Республики Татарстан «Наше дело» и других.
На первом этапе заявки рассматривало независимое жюри. Учитывалась значимость рекламы, оригинальность и корректность подачи. Финальный отбор проводила специальная комиссия. Ожидается, что второй конкурс на бесплатное размещение рекламы НКО состоится в апреле-мае 2022 года.