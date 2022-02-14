Стало известно, какая реклама будет размещаться в соцсетях бесплатно

На первом этапе заявки рассматривало независимое жюри. Учитывалась значимость рекламы, оригинальность и корректность подачи. Финальный отбор проводила специальная комиссия. Ожидается, что второй конкурс на бесплатное размещение рекламы НКО состоится в апреле-мае 2022 года.