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Зеленский ввел санкции против 52 россиян — среди них есть судья из Новосибирской области

Олег Устинов ранее работал в суде НСО

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В 2020 году Олег Устинов награжден почетной грамотой к пятой годовщине со дня начала деятельности в Севастополе судов Российской Федерации

В 2020 году Олег Устинов награжден почетной грамотой к пятой годовщине со дня начала деятельности в Севастополе судов Российской Федерации

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Сегодня, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 52 граждан России и 24 юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. В список вошли чиновники, силовики и судьи, в том числе судья из Новосибирской области Олег Устинов. Из известных россиян в список попали бывший генпрокурор Юрий Чайка и дизайнер Артемий Лебедев.

Санкции включают блокировку активов, запрет выводить капиталы за пределы Украины и остановку финансовых операций в течение пяти лет.

По мнению властей Украины, судьи вошли в список как причастные к вынесению судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии неканонической Православной церкви Украины («отчуждение помещения кафедрального собора Святых Равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе, других культовых сооружений, повреждения церковного имущества и преследования общины»). Все 18 судей, включенных в список, занимают разные должности в судебной системе РФ.

— Олег Ильич Устинов родился 13 февраля 1963 года, гражданин Российской Федерации, проживает в г. Севастополь, так называемый «судья Севастопольского городского суда». Адрес регистрации: Российская Федерация, г. Новосибирск, — сказано в тексте указа.

Олег Устинов входит в президиум Севастопольского городского суда и Судебную коллегию по гражданским делам. До 2014 года работал в Новосибирском областном суде. В 2020 году награжден почетной грамотой к пятой годовщине со дня начала деятельности в Севастополе судов Российской Федерации.

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