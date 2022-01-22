Зеленский ввел санкции против 52 россиян — среди них есть судья из Новосибирской области

Сегодня, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 52 граждан России и 24 юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. В список вошли чиновники, силовики и судьи, в том числе судья из Новосибирской области Олег Устинов. Из известных россиян в список попали бывший генпрокурор Юрий Чайка и дизайнер Артемий Лебедев.
Санкции включают блокировку активов, запрет выводить капиталы за пределы Украины и остановку финансовых операций в течение пяти лет.
По мнению властей Украины, судьи вошли в список как причастные к вынесению судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии неканонической Православной церкви Украины («отчуждение помещения кафедрального собора Святых Равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе, других культовых сооружений, повреждения церковного имущества и преследования общины»). Все 18 судей, включенных в список, занимают разные должности в судебной системе РФ.
— Олег Ильич Устинов родился 13 февраля 1963 года, гражданин Российской Федерации, проживает в г
Олег Устинов входит в президиум Севастопольского городского суда и Судебную коллегию по гражданским делам. До 2014 года работал в Новосибирском областном суде. В 2020 году награжден почетной грамотой к пятой годовщине со дня начала деятельности в Севастополе судов Российской Федерации.
Также почитайте рассказ сибирячки, которая переехала в Крым ради вина. Кристина Кулик уезжала выучиться на сомелье, но осталась, хотя минусов в городе существенно больше, чем плюсов.