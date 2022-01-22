Зеленский ввел санкции против 52 россиян — среди них есть судья из Новосибирской области

Сегодня, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 52 граждан России и 24 юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. В список вошли чиновники, силовики и судьи, в том числе судья из Новосибирской области Олег Устинов. Из известных россиян в список попали бывший генпрокурор Юрий Чайка и дизайнер Артемий Лебедев.



Санкции включают блокировку активов, запрет выводить капиталы за пределы Украины и остановку финансовых операций в течение пяти лет.