Новосибирцы открыли бар в Шерегеше со стеной из 6 тысяч бутылок

Два новосибирских предпринимателя открыли бар в Шерегеше: они планируют превратить территорию возле него в зону отдыха для туристов.
Бар Buddies (приятели. — Прим. ред.) создали Андрей Васин (создатель баров «113» и Doski, которыми он больше не владеет, кроме того, Андрей известен по проекту Bla Bla Bar, открытием которого он занимался, но уже вышел из этого бизнеса) и создатель компании MAX-BUS Максим Дулимов.
— В этом году меня и Максима свела судьба в организации одной закрытой вечеринки, на обсуждении которой мы и задумались: «А какого хрена мы еще не сделали ни одного проекта вместе, ведь знакомы очень давно». Как сказала моя супруга: «Я удивлена, что эти два придурошных еще не сделали ничего вместе». Это был вопрос времени. Максим только заикнулся о партнерстве в направлении бара, а я попросил: «Ни слова больше», — рассказал журналисту НГС Андрей Васин.
Примерно месяц назад они договорились об условиях сотрудничества.
— Бар «113» закрылся, а нам нужна мебель, барная стойка, сцена и прочие нужные вещи. В этих предметах есть душа. В них есть частичка каждого, кто сидел за этими столами, радовался или грустил за барной стойкой. А сколько эмоций впитала в себя сцена? Тысячи гостей «113-го» грустили о его закрытии, и мы решили сохранить какую-то его часть в новом заведении, — пояснил Андрей Васин.
Название нового бара — Buddies (приятели. — Прим. ред.) — это выношенная еще в 2016 года концепция, которую Андрей Васин разрабатывал под бар в Новосибирске, но всё не мог найти помещение. Партнерам понравилась такая концепция: по их словам, приятели — это они.
— Максим вынашивал идею открыть бар уже несколько лет, именно тогда и начал коллекционировать бутылки из разных стран. Многие друзья заразились его идеей сделать в баре огромную стену с бутылками из разных и интересных сортов. Таким образом было собрано около 6000 бутылок. В прошлом сезоне приняли решение арендовать здание на улице Снежной, чтобы разместить там прокат «МаксБаса». Когда объект посмотрели и оценили внимание, Максим утвердился в мысли, что бару тут быть: есть отличное место под кухню, а на втором этаже бар. Третий же этаж здания приспособлен для комфортного проживания 12 человек, с ванной, гостиной и отдельными комнатами. Своего рода коливинг, — объясняет Андрей Васин.
Поскольку помещение частично было готово, то вложить предпринимателям пришлось около 2 миллионов рублей.
— У нас большие планы на это помещение и его площади, а главное — на территорию вокруг него. Здание стоит на берегу речки, там есть шикарный спуск к воде. Территорию планируем замостить досками и организовать зоны отдыха круглогодичного пользования — от костровищ до прозрачных иглу. Летом поставим бассейн, — делится планами Андрей Васин.
В ноября 2021 года стало известно, что летом 2022 года в Шерегеше начнется строительство сектора «Азимут», который станет частью проекта «Большой Шерегеш» — постолимпийского туристического рекреационного кластера. Всего в рамках проекта будут построены четыре гостиницы уровнем от трех до пяти звезд, конгресс-центр, детский лагерь площадью 35 тысяч квадратных метров, сеть дорожной и инженерной инфраструктуры. А завершение планируется к 2032 году.
Кроме планов на новые заведения, в 2021 году в Шерегеше были и потери: в декабре там сгорел ресторан за 100 миллионов.
Ранее мы рассказывали, как другие новосибирцы в 2019 году тоже открыли бар в Шерегеше. Его площадь составила более 800 квадратных метров. Кроме того, в 2019 году туда вышла новосибирская сеть кофеен и открыла в Шерегеше брю-бар.