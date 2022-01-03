Новосибирцы открыли бар в Шерегеше со стеной из 6 тысяч бутылок

Два новосибирских предпринимателя открыли бар в Шерегеше: они планируют превратить территорию возле него в зону отдыха для туристов.



Бар Buddies (приятели. — Прим. ред.) создали Андрей Васин (создатель баров «113» и Doski, которыми он больше не владеет, кроме того, Андрей известен по проекту Bla Bla Bar, открытием которого он занимался, но уже вышел из этого бизнеса) и создатель компании MAX-BUS Максим Дулимов.

— В этом году меня и Максима свела судьба в организации одной закрытой вечеринки, на обсуждении которой мы и задумались: «А какого хрена мы еще не сделали ни одного проекта вместе, ведь знакомы очень давно». Как сказала моя супруга: «Я удивлена, что эти два придурошных еще не сделали ничего вместе». Это был вопрос времени. Максим только заикнулся о партнерстве в направлении бара, а я попросил: «Ни слова больше», — рассказал журналисту НГС Андрей Васин.