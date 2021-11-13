В Шерегеше появится новый сектор «Азимут». Рассказываем, где он будет находиться и что там построят

По данным администрации региона, на развитие Шерегеша в общей сложности будет направлено около 3,27 миллиарда рублей, в том числе 2,532 миллиарда из средств федерального бюджета, 738,18 миллиона рублей — из областного.



Власти отмечают, что мероприятия направлены на развитие секторов «А», «Б», «Е» — строительство дорог, системы водоснабжения и водоотведения, котельной, а также пожарно-спасательного депо. Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения сектора «В» обеспечит горнолыжный комплекс и поселок Шерегеш с учетом перспективы застройки, а также создаст благоприятные условия для привлечения инвесторов.



В правительстве области сообщают, что инвесторы вложат в развитие курорта около 18 миллиардов рублей. Только в 2021 году в рамках подписанных правительством Кузбасса соглашений с компаниями Gleden Invest, Cosmos Hotel Group, «Сибшахтострой» будет привлечено порядка 12 миллиардов рублей, что позволит создать до 1300 рабочих мест.

