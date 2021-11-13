В Шерегеше появится новый сектор «Азимут». Рассказываем, где он будет находиться и что там построят

На строительство туркластера в Шерегеше привлекут
Компания AZIMUT Hotels летом 2022 года начнет строительство сектора «Азимут». Он станет частью проекта «Большой Шерегеш» — постолимпийского туристического рекреационного кластера. Об этом сообщили 13 ноября представители компании во время деловой программы в рамках открытия сезона в Шерегеше.
Председатель совета директоров AZIMUT Hotels Александр Клячин рассказал, что на первом этапе проекта в секторе «Азимут» построят
— Реализация инвестиционного проекта в Шерегеше — новый этап в развитии сети AZIMUT Hotels. Компания переходит от управления и строительства отдельных объектов к девелопменту региональных кластеров и территорий. К развитию «Большого Шерегеша» AZIMUT Hotels привлечет более 10 миллиардов рублей инвестиций, а партнерами компании станут десятки других инвесторов, готовых совместно развивать крупнейший не европейский горнолыжный регион, — сказал генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский.
Всего в рамках проекта «Большой Шерегеш» будут построены четыре гостиницы уровнем от трех до пяти звезд, конгресс-центр, детский лагерь площадью 35 тысяч квадратных метров, сеть дорожной и инженерной инфраструктуры. Завершиться строительство всех объектов должно к 2032 году.
AZIMUT Hotels — международная гостиничная сеть, созданная в 2006 году. Сейчас в управлении компании находится более 60 отелей и санаториев в 45 городах России, Германии, Израиля и Австрии. Председатель совета директоров AZIMUT Hotels — Александр Клячин. Согласно данным «Контур.Фокуса», учредителями являются ООО «Отель Менеджмент» и компания с ограниченной ответственностью «Азимут Групп» (Люксембург). На конец 2020 года выручка компании составила 333,7 миллиона рублей, чистый убыток — 63,7 миллиона.
По данным администрации региона, на развитие Шерегеша в общей сложности будет направлено около 3,27 миллиарда рублей, в том числе 2,532 миллиарда из средств федерального бюджета, 738,18 миллиона рублей — из областного.
Власти отмечают, что мероприятия направлены на развитие секторов «А», «Б», «Е» — строительство дорог, системы водоснабжения и водоотведения, котельной, а также пожарно-спасательного депо. Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения сектора «В» обеспечит горнолыжный комплекс и поселок Шерегеш с учетом перспективы застройки, а также создаст благоприятные условия для привлечения инвесторов.
В правительстве области сообщают, что инвесторы вложат в развитие курорта около 18 миллиардов рублей. Только в 2021 году в рамках подписанных правительством Кузбасса соглашений с компаниями Gleden Invest, Cosmos Hotel Group, «Сибшахтострой» будет привлечено порядка 12 миллиардов рублей, что позволит создать до 1300 рабочих мест.