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Сибиряк на самолете облетел камчатские вулканы, до которых сложно добраться, — 10 удивительных фото

Облететь все вулканы Ключевской группы и добраться до самого северного удалось за раз

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На этой фотографии уместились сразу три вулкана — Безымянный, Камень и Ключевской

На этой фотографии уместились сразу три вулкана — Безымянный, Камень и Ключевской

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Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал в своих соцсетях снимки северных вулканов Камчатки. Сибиряк сделал их с высоты и рассказал, что до них редко долетают на самолетах и вертолетах.

— Чаще всего путешественники ограничиваются полетами над «домашними вулканами» у Петропавловска-Камчатского или летят на юг на Ми-8, словно в большой маршрутке, на Курильское озеро смотреть на медведей, — пояснил фотограф.

Вадиму Махорову с летчиком Андреем Мельниковым удалось за один полет облететь все вулканы Ключевской группы и добраться до самого северного — вулкана Шивелуч.

— Не передать словами, как сильно меня впечатлили масштабы этих вулканов. Одно дело, когда ты передвигаешься по земле между ними, другое — когда ты пытаешься встать с ними в один рост, — добавил сибиряк.

Вулкан Шивелуч извергался этим летом

Вулкан Шивелуч извергался этим летом

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Шивелуч было сложно объехать, чтобы увидеть со всех сторон, поэтому полет на самолете помог фотографу увидеть его древнюю часть. Она не разрушается постоянными извержениями вулкана

Шивелуч было сложно объехать, чтобы увидеть со всех сторон, поэтому полет на самолете помог фотографу увидеть его древнюю часть. Она не разрушается постоянными извержениями вулкана

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Севернее вулкана Шивелуч летать уже нельзя — там находится военный полигон. На фото: выжженные пирокластическими потоками территории

Севернее вулкана Шивелуч летать уже нельзя — там находится военный полигон. На фото: выжженные пирокластическими потоками территории

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— Когда мы летели к Шивелучу, пытались связаться с военным аэродромом в поселке Ключи, доложить о своем присутствии, но никто не вышел на связь, — рассказал Вадим Махоров

— Когда мы летели к Шивелучу, пытались связаться с военным аэродромом в поселке Ключи, доложить о своем присутствии, но никто не вышел на связь, — рассказал Вадим Махоров

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А таким перед глазами сибиряка предстал потухший стратовулкан с разрушенной вершиной Острый Толбачик

А таким перед глазами сибиряка предстал потухший стратовулкан с разрушенной вершиной Острый Толбачик

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А здесь — Сопка Плоская Дальняя

А здесь — Сопка Плоская Дальняя

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Вадим Махоров пояснил, что самолет, на котором он летел, мог подниматься максимально на расстояние чуть больше 3 километров

Вадим Махоров пояснил, что самолет, на котором он летел, мог подниматься максимально на расстояние чуть больше 3 километров

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Поэтому летчику и фотографу удалось взлететь лишь на середину высоты от Ключевской сопки и вулкана Камень

Поэтому летчику и фотографу удалось взлететь лишь на середину высоты от Ключевской сопки и вулкана Камень

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Кстати, Ключевская сопка и вулкан Камень — самые большие вулканы Камчатки и Евразии

Кстати, Ключевская сопка и вулкан Камень — самые большие вулканы Камчатки и Евразии

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Недавно Вадим Махоров провел несколько часов рядом с атлантическими моржами, чтобы снять их сиесту. А этим летом Вадим Махоров опубликовал снимки северных морских львов — сивучей. Он сфотографировал их во время последней поездки по Северным Курилам. Зимой он сделал сказочные снимки и видео со стадом оленей из Чукотки. А в начале июня он сделал фото красноярской гидроэлектростанции во время сброса воды перед паводком. Там открыли затворы, благодаря чему в секунду из хранилища сливали 2000 тонн воды.

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Вадим МахоровКамчаткавулкан
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