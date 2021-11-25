Сибиряк на самолете облетел камчатские вулканы, до которых сложно добраться, — 10 удивительных фото

Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал в своих соцсетях снимки северных вулканов Камчатки. Сибиряк сделал их с высоты и рассказал, что до них редко долетают на самолетах и вертолетах.

— Чаще всего путешественники ограничиваются полетами над «домашними вулканами» у Петропавловска-Камчатского или летят на юг на М и-8 , словно в большой маршрутке, на Курильское озеро смотреть на медведей, — пояснил фотограф.

Вадиму Махорову с летчиком Андреем Мельниковым удалось за один полет облететь все вулканы Ключевской группы и добраться до самого северного — вулкана Шивелуч.