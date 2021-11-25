Сибиряк на самолете облетел камчатские вулканы, до которых сложно добраться, — 10 удивительных фото

Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал в своих соцсетях снимки северных вулканов Камчатки. Сибиряк сделал их с высоты и рассказал, что до них редко долетают на самолетах и вертолетах.
— Чаще всего путешественники ограничиваются полетами над «домашними вулканами» у Петропавловска-Камчатского или летят на юг на М
Вадиму Махорову с летчиком Андреем Мельниковым удалось за один полет облететь все вулканы Ключевской группы и добраться до самого северного — вулкана Шивелуч.
— Не передать словами, как сильно меня впечатлили масштабы этих вулканов. Одно дело, когда ты передвигаешься по земле между ними, другое — когда ты пытаешься встать с ними в один рост, — добавил сибиряк.
Недавно Вадим Махоров провел несколько часов рядом с атлантическими моржами, чтобы снять их сиесту. А этим летом Вадим Махоров опубликовал снимки северных морских львов — сивучей. Он сфотографировал их во время последней поездки по Северным Курилам. Зимой он сделал сказочные снимки и видео со стадом оленей из Чукотки. А в начале июня он сделал фото красноярской гидроэлектростанции во время сброса воды перед паводком. Там открыли затворы, благодаря чему в секунду из хранилища сливали 2000 тонн воды.