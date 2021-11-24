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Путин дал госнаграды двум жителям Новосибирской области — рассказываем, кому и за что

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Указ опубликован сегодня

Указ опубликован сегодня

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Ректор и декан из Новосибирской области получили награды от президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. В список вошли два жителя Новосибирской области.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден директор ЗАО «Лепокуровское» Вересовой Михаил Степанович.

Михаил Вересовой является депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Единая Россия» с февраля 2019 года. Он окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном», имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Работает в комитете по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

По данным «Контура.Фокус», ЗАО «Лепокуровское» образовано в мае 1994 года. С 2003 года Михаил Вересовой является его директором и учредителем. На конец 2020 года выручка составила 132,5 миллиона рублей, читая прибыль — 48,5 миллиона рублей.

Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу награжден ректор Сибирского государственного университета путей сообщения Манаков Алексей Леонидович.

Алексей Манаков окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения в 1994 году. В 2001 стал преподавателем на кафедре «технология транспортного машиностроения и эксплуатация машин», после — доцентом. С 2010 назначен деканом факультета «строительные и дорожные машины».

В начале октября президент присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику Сибирского таможенного управления.

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