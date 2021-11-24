Путин дал госнаграды двум жителям Новосибирской области — рассказываем, кому и за что

Ректор и декан из Новосибирской области получили награды от президента
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. В список вошли два жителя Новосибирской области.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Михаил Вересовой является депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Единая Россия» с февраля 2019 года. Он окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном», имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Работает в комитете по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.
По данным «Контура.Фокус», ЗАО «Лепокуровское» образовано в мае 1994 года. С 2003 года Михаил Вересовой является его директором и учредителем. На конец 2020 года выручка составила 132,5 миллиона рублей, читая прибыль — 48,5 миллиона рублей.
Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу награжден ректор Сибирского государственного университета путей сообщения Манаков Алексей Леонидович.
Алексей Манаков окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения в 1994 году. В 2001 стал преподавателем на кафедре «технология транспортного машиностроения и эксплуатация машин», после — доцентом. С 2010 назначен деканом факультета «строительные и дорожные машины».
В начале октября президент присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику Сибирского таможенного управления.