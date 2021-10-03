3 октября воскресенье
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 3/10
usd 72.92
eur 84.46
Все новости
Все новости

Путин присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику Сибирского таможенного управления

Указ опубликован на портале правовой информации

270
7Обсудить

Поделиться

Александр Ястребов с <nobr class="_">6 июля</nobr> 2020 года назначен начальником СТУ, которое находится в Новосибирске

Александр Ястребов с 6 июля 2020 года назначен начальником СТУ, которое находится в Новосибирске

Поделиться

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта таможенной службы руководителю Сибирского таможенного управления Александру Ястребову. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Ястребов родился в 1970 году. Он окончил три вуза: Российскую таможенную академию, Великолукский государственный институт физической культуры и Санкт-Петербургский университет МВД России. В таможенных органах Александр Ястребов служит с 1992 года. Он последовательно прошел путь от инспектора до начальника. Александр Ястребов возглавлял Великолукскую, Вологодскую, Астраханскую и Выборгскую таможни.

С 6 июля 2020 года назначен начальником СТУ, которое находится в Новосибирске. Ранее у Александра Ястребова было звание генерал-майора таможенной службы.

В середине сентября Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества подполковника ВС РФ Алексея Шнайдера. Он погиб 9 сентября в Сирии. Взрыв прогремел во время следования колонны с гуманитарной помощью. Находившийся в автомобиле Алексей Шнайдер получил тяжелые ранения, от которых скончался.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

начальникпочетное званиетаможняПутин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...