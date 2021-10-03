Путин присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику Сибирского таможенного управления

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта таможенной службы руководителю Сибирского таможенного управления Александру Ястребову. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
Александр Ястребов родился в 1970 году. Он окончил три вуза: Российскую таможенную академию, Великолукский государственный институт физической культуры и Санкт-Петербургский университет МВД России. В таможенных органах Александр Ястребов служит с 1992 года. Он последовательно прошел путь от инспектора до начальника. Александр Ястребов возглавлял Великолукскую, Вологодскую, Астраханскую и Выборгскую таможни.
С 6 июля 2020 года назначен начальником СТУ, которое находится в Новосибирске. Ранее у Александра Ястребова было звание генерал-майора таможенной службы.
В середине сентября Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества подполковника ВС РФ Алексея Шнайдера. Он погиб