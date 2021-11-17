Как пройти в разные заведения без QR-кода и «Госуслуг»: личный опыт

Я уже писала текст о том, как быть тем, у кого нет QR-кода и / или доступа к «Госуслугам». Но, судя по разговорам и многочисленным конфликтам, об этих тонкостях новой системы знают не все.

Например, многие считают, что не могут сходить на обед без заветного кода. Или кого-то не пускают в кинотеатр из-за сбоя на «Госуслугах». Или кто-то отказывается идти в театр, потому что ему после вакцинации еще не пришел код.

На самом деле вариантов выхода из таких ситуаций — множество. Главное — будьте готовы разъяснять свои права проверяющим. Причем весьма уверенно. Можно даже для убедительности скачать или распечатать постановление правительства Новосибирской области.

Можно показывать бумажную справку, выданную в пункте вакцинации, бумажный прививочный сертификат и, по сути, даже письмо с почты, которое вам прислали «Госуслуги» с информацией о вакцинации (причем это можно сделать и после первой дозы). Тем более «Госуслуги» в мобильной версии сейчас работают с перебоями, поэтому полагаться только на них опасно.