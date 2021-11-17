Как пройти в разные заведения без QR-кода и «Госуслуг»: личный опыт

В рестораны и кафе Новосибирска могут пустить и без QR-кода
QR-коды — главная тема последних недель. В Новосибирской области их нужно предъявлять при посещении баров и ресторанов, а также аквапарков, зоопарков, театров и прочих заведений. Это приводит к конфликтам и скандалам, причем некоторые из них возникают по вине самих контролеров. Люди, проверяющие на входе QR-коды, зачастую не знают всех тонкостей постановления, подписанного губернатором, и незаконно отказывают посетителям в обслуживании. Как пройти без заветного кода на спектакль или бизнес-ланч (всё в рамках закона!) — рассказывает обозреватель НГС Мария Тищенко. Публикуем полезную инструкцию.
Я уже писала текст о том, как быть тем, у кого нет QR-кода и / или доступа к «Госуслугам». Но, судя по разговорам и многочисленным конфликтам, об этих тонкостях новой системы знают не все.
Например, многие считают, что не могут сходить на обед без заветного кода. Или кого-то не пускают в кинотеатр из-за сбоя на «Госуслугах». Или кто-то отказывается идти в театр, потому что ему после вакцинации еще не пришел код.
На самом деле вариантов выхода из таких ситуаций — множество. Главное — будьте готовы разъяснять свои права проверяющим. Причем весьма уверенно. Можно даже для убедительности скачать или распечатать постановление правительства Новосибирской области.
Можно показывать бумажную справку, выданную в пункте вакцинации, бумажный прививочный сертификат и, по сути, даже письмо с почты, которое вам прислали «Госуслуги» с информацией о вакцинации (причем это можно сделать и после первой дозы). Тем более «Госуслуги» в мобильной версии сейчас работают с перебоями, поэтому полагаться только на них опасно.
Также можно предоставить справку о перенесенном заболевании, которая действует полгода. Только здесь не везет тем, до кого так и не дошли врачи, потеряли результат ПЦР, кто лечился сам, у кого есть только анализ на антитела к ковиду и так далее.
Еще можно показать отрицательный ПЦР (в бумажной или электронной форме), действующий 72 часа, то есть три дня.
По идее, есть еще медотвод (абсолютный или временный), но с такими людьми, на мой взгляд, поступили не по-человечески. Потому что одного медотвода мало — нужен отрицательный ПЦР, который пациенту приходится делать за свои деньги. Получается, человек не виноват в том, что у него медотвод, но вынужден оставаться без культурной или развлекательной жизни, потому что очень затратно. Надеюсь, в будущем что-то поменяют.
И вернемся к вопросу о том, как важно быть уверенным в разговоре с проверяющими QR-коды. В Новосибирске у меня пока не возникало проблем с посещением заведений общепита, но знакомые рассказывали мне такие истории.
Один человек никуда не может пойти, потому что вакцинировался, а код ему еще не пришел, при этом человек не знал, что можно показывать справку. Еще один человек смог записаться на вакцинацию только на декабрь, но на ноябрь уже купил билеты на концерт и не знал, что если очень хочется туда попасть, то можно не сдавать билеты, а сдать ПЦР, правда, потратив на это около 2 тысяч рублей.
Сама я на прошлой неделе была в Санкт-Петербурге. С собой у меня был отрицательный ПЦР, действующий три дня. У входа в «Эрмитаж» меня остановила женщина, которая потребовала QR-код. Я сказала, что у меня есть отрицательный ПЦР. На что услышала: «У вас что, медотвод? Если нет, то по ПЦР-тесту нельзя». И если бы кто-то на моем месте не знал, что она не права, то остался бы без шедевров искусства.
В «Русском музее» всё оказалось попроще: охранник пытался считать QR-код, напечатанный ниже результата теста на ковид (этот код ведет на сайт лаборатории, чтобы проверить достоверность анализа). У него не получалось несколько минут, тогда он сказал, что интернет плохо работает, убедился, что срок действия ПЦР не нарушен, и пропустил.
В Ботаническом саду Петра Великого женщина-кассир посмотрела на дату моего теста и сказала: «Но он же действителен 72 часа, а у вас вон когда сделан…» Хотя тест продолжал действовать третьи сутки.
Поэтому если с ними не спорить, то можно никуда и не попасть.
Ранее мы рассказывали, кого накажут, если вы будете в кафе без QR-кода, и какие штрафы грозят за нарушения.
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