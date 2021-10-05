«Там дышать было нечем»: на новосибирской свалке прошла фотосессия с детьми в белых платьях

Дети из Новосибирска снялись с мусором и старыми шинами для фотопроекта
В Новосибирске на свалке возле Гусинобродского шоссе прошла фотосессия для проекта «Спасите наше будущее». В экологической съемке приняли участие дети — их сняли на фоне мусора и старых покрышек.
Участники проекта уверены, что проблемы экологии особо актуальны в настоящее время, когда происходит массовая вырубка лесов, образуются несанкционированные свалки, возникают лесные пожары, водоемы загрязняются бытовыми отходами.
Елена Романова, мама одной из новосибирских моделей —
— Они видят всю эту грязь, мусор. Организаторы проекта Наталья Сугак и Екатерина Шалгинова провели съемки в двух городах — Новосибирске и Абакане.
Из Новосибирска были две участницы. Позже проект поддержали шоумен Сергей Зверев и партия «Зеленые».
Наталья Сугак рассказала журналисту НГС, что идея проекта появилась давно, а реализация прошла быстро, когда подобралась команда. Поездка на свалку оказалась не такой простой, как казалось — их туда не пустили, пришлось снимать только с одной стороны:
— Там такие были прелести, что, наверное, это к лучшему! Там дышать было нечем, собаки, крысы и воронье. Эта поездка на городскую свалку перевернула сознание детей. Они теперь идут где-нибудь и убирают мусор.
Наталья Сугак говорит, что отклик на проект был большой: кто-то хочет сниматься, а кто-то готов тоже делать снимки для проекта, например, фотографы в Украине.
Наталья сама обеспокоена гиперпотреблением, а также тем, что воздух грязный, вокруг пыль, которая постоянно оседает на подоконниках, еда, которая не скисает.
Всё что происходит с экологией сейчас, считает Елена Романова, ложится на плечи будущих поколений — детей, внуков. Поэтому участники фотопроекта призывают всех подумать не только о себе, а также о том, что мы оставим после себя.
Ранее мы рассказывали о новосибирцах, устроивших перформанс в центре города для того, чтобы привлечь внимание к проблеме гиперпотребления.