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«Там дышать было нечем»: на новосибирской свалке прошла фотосессия с детьми в белых платьях

Организаторы фотопроекта посвятили его проблемам экологии

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Модели на фото: София (слева), дочь Натальи Сугак, и Катя (справа), дочь Елены Романовой

Модели на фото: София (слева), дочь Натальи Сугак, и Катя (справа), дочь Елены Романовой

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Дети из Новосибирска снялись с мусором и старыми шинами для фотопроекта

В Новосибирске на свалке возле Гусинобродского шоссе прошла фотосессия для проекта «Спасите наше будущее». В экологической съемке приняли участие дети — их сняли на фоне мусора и старых покрышек.

Участники проекта уверены, что проблемы экологии особо актуальны в настоящее время, когда происходит массовая вырубка лесов, образуются несанкционированные свалки, возникают лесные пожары, водоемы загрязняются бытовыми отходами.

Мама одной из девочек сказала, что детей по-настоящему волнуют проблемы экологии

Мама одной из девочек сказала, что детей по-настоящему волнуют проблемы экологии

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Елена Романова, мама одной из новосибирских моделей — 8-летней Кати, рассказала журналисту НГС, что дети сейчас на самом деле озабочены проблемами экологии:

— Они видят всю эту грязь, мусор. Организаторы проекта Наталья Сугак и Екатерина Шалгинова провели съемки в двух городах — Новосибирске и Абакане.

Из Новосибирска были две участницы. Позже проект поддержали шоумен Сергей Зверев и партия «Зеленые».

Наталья Сугак говорит, что теперь ей пишут другие родители детей — тоже хотят принять участие в проекте

Наталья Сугак говорит, что теперь ей пишут другие родители детей — тоже хотят принять участие в проекте

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Наталья Сугак рассказала журналисту НГС, что идея проекта появилась давно, а реализация прошла быстро, когда подобралась команда. Поездка на свалку оказалась не такой простой, как казалось — их туда не пустили, пришлось снимать только с одной стороны:

— Там такие были прелести, что, наверное, это к лучшему! Там дышать было нечем, собаки, крысы и воронье. Эта поездка на городскую свалку перевернула сознание детей. Они теперь идут где-нибудь и убирают мусор.

Девочки в белых платьях на контрасте выделяются среди горы старых покрышек

Девочки в белых платьях на контрасте выделяются среди горы старых покрышек

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Наталья Сугак говорит, что отклик на проект был большой: кто-то хочет сниматься, а кто-то готов тоже делать снимки для проекта, например, фотографы в Украине.

Наталья сама обеспокоена гиперпотреблением, а также тем, что воздух грязный, вокруг пыль, которая постоянно оседает на подоконниках, еда, которая не скисает.

Организаторы хотели привлечь внимание в том числе к вырубке лесов

Организаторы хотели привлечь внимание в том числе к вырубке лесов

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Всё что происходит с экологией сейчас, считает Елена Романова, ложится на плечи будущих поколений — детей, внуков. Поэтому участники фотопроекта призывают всех подумать не только о себе, а также о том, что мы оставим после себя.

Дети призывают каждого не бросать мусор

Дети призывают каждого не бросать мусор

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Ранее мы рассказывали о новосибирцах, устроивших перформанс в центре города для того, чтобы привлечь внимание к проблеме гиперпотребления.

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детимусорфотопроектэкология
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