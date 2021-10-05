«Там дышать было нечем»: на новосибирской свалке прошла фотосессия с детьми в белых платьях

В Новосибирске на свалке возле Гусинобродского шоссе прошла фотосессия для проекта «Спасите наше будущее». В экологической съемке приняли участие дети — их сняли на фоне мусора и старых покрышек.

Участники проекта уверены, что проблемы экологии особо актуальны в настоящее время, когда происходит массовая вырубка лесов, образуются несанкционированные свалки, возникают лесные пожары, водоемы загрязняются бытовыми отходами.

